Star Wars The Last Jedi: nuovi pianeti nel film

Nonostante il fatto che Star Wars The Last Jedi sia l’ottavo film canonico della saga di George Lucas, è bello sapere che ci sono ancora mondi e pianeti da scoprire.

Making Star Wars, per esempio, riporta che nel film ci saranno tre pianeti nuovi, che fino a questo momento non sono mai stati esplorati. Ahch-To, che sarebbe il pianeta su cui Rey riceve il suo addestramento da parte di Luke Skywalker; il pianeta casinò, che dovrebbe essere quello che come location naturale ha avuto le strade di Dubrovnik; infine un pianeta descritto come Marte, ma con la neve. Ovvero, il pianeta sarà rosso, ma avrà degli strati di neve.

Dal momento che Il RIsveglio della Forza ha avuto qualche critica data la poca originalità dei luoghi (Jakku = Tatooine; Starkiller base = Hoth), sembra interessante questo nuovo sviluppo della geografia galattica che potrebbe aprire a scenari non ancora rappresentati.

Star Wars The Last Jedi sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

In Star Wars The Last Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.