Logan: tutto quello che c’è da sapere su X-23

Il primo marzo arriva in sala Logan, l’ultima avventura di Hugh Jackman nei panni del mutante con lo scheletro di adamantio. Il film ci proporrà però anche un nuovo personaggio, X-23, in una variante rispetto a quella che siamo abituati a vedere nei fumetti, ma all’apparenza letale come l’originale. Di seguito alcune informazioni che utili per conoscere meglio Laura, la misteriosa ragazzina che incrocia il cammino di Wolverine.

15 È un clone di Wolverine Questa informazione è forse la più nota. Laura è infatti i 23esimo tentativo di creare un clone di Logan, realizzata tramite il DNA del mutante canadese. Indietro Prossimo