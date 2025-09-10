Elio, dal 17 settembre disponibile su Disney+

L’avventura animata di Disney e Pixar, Elio, arriverà su Disney+ il 17 settembre. La storia spaziale di Elio Solís arriva sugli schermi terrestri di tutto il mondo, invitando le famiglie a entrare nel Comuniverso ogni qual volta cerchino un po’ di meraviglia. Il pubblico potrà viaggiare con Elio, un bambino con una fervida immaginazione e un’ossessione per gli alieni, che entra in contatto per la prima volta con degli extraterrestri e viene scambiato per il leader della Terra, e condividere la sua gioia nel vedere realizzarsi il sogno di una vita.

L’ultimo capitolo della tradizione di storytelling di Disney e Pixar raggiunge i regni interstellari e invita gli spettatori ad ampliare i propri orizzonti, imparando anche ad apprezzare i legami che hanno a casa, senza bisogno di viaggi interplanetari. Certified Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes®, questo film commovente sarà finalmente disponibile in streaming.

Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione, si ritrova coinvolto in una disavventura cosmica in cui dovrà stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.