HomeCinema News2025

Elio, dal 17 settembre disponibile su Disney+

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

L’avventura animata di Disney e Pixar, Elio, arriverà su Disney+ il 17 settembre. La storia spaziale di Elio Solís arriva sugli schermi terrestri di tutto il mondo, invitando le famiglie a entrare nel Comuniverso ogni qual volta cerchino un po’ di meraviglia. Il pubblico potrà viaggiare con Elio, un bambino con una fervida immaginazione e un’ossessione per gli alieni, che entra in contatto per la prima volta con degli extraterrestri e viene scambiato per il leader della Terra, e condividere la sua gioia nel vedere realizzarsi il sogno di una vita.

Elio: recensione del nuovo film Pixar

L’ultimo capitolo della tradizione di storytelling di Disney e Pixar raggiunge i regni interstellari e invita gli spettatori ad ampliare i propri orizzonti, imparando anche ad apprezzare i legami che hanno a casa, senza bisogno di viaggi interplanetari. Certified Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes®, questo film commovente sarà finalmente disponibile in streaming.

Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione, si ritrova coinvolto in una disavventura cosmica in cui dovrà stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.

Articolo precedente
My Hero Academia: trovato lo sceneggiatore per il live action di Netflix
Articolo successivo
Hell – Esplode la furia: la spiegazione del finale del film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved