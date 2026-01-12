HomeCinema News2026

Undertone: A24 punta su un’esperienza horror rara e pensata per il cinema

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Undertone 2026

A24 torna a far parlare di sé con Undertone, un progetto horror che promette un’esperienza cinematografica fuori dagli schemi, pensata per essere vissuta in sala più che consumata distrattamente. Secondo quanto riportato da ScreenRant, Undertone si distingue come una proposta volutamente “rara”, costruita per sfruttare appieno suono, silenzio e atmosfera, elementi che trovano il loro senso compiuto nel contesto teatrale.

A24 ha spesso legato il proprio nome a un’idea di horror autoriale e sensoriale, e Undertone sembra inserirsi perfettamente in questa linea. L’obiettivo non è scioccare con jump scare facili, ma immergere lo spettatore in un’esperienza che lavora in profondità, facendo del non detto e dell’attesa il vero motore della paura.

Un horror che vive di suoni, spazi e tensione

Il film viene descritto come un’esperienza che trae forza dal design sonoro e dall’uso consapevole dello spazio, elementi che rischiano di perdersi nella visione domestica. Proprio per questo, A24 starebbe puntando su una distribuzione e una fruizione pensate per il grande schermo, valorizzando l’ascolto collettivo e l’attenzione totale dello spettatore.

Undertone si inserisce così in una tradizione recente dello studio, che ha già dimostrato come l’horror possa diventare un linguaggio sofisticato e inquietante, capace di lasciare un segno duraturo. L’idea di fondo è che la paura non debba essere costante o rumorosa, ma strisciante, costruita attraverso dettagli minimi e una tensione che cresce lentamente.

Questa scelta rende il film un caso particolare nel panorama contemporaneo, dominato da uscite pensate fin da subito per lo streaming. Undertone sembra invece voler difendere l’esperienza in sala, proponendosi come qualcosa di non facilmente replicabile a casa, proprio perché basato su percezioni sensoriali sottili.

In attesa di ulteriori dettagli su trama e data di uscita, Undertone si presenta come uno degli esperimenti più interessanti di A24 nel genere horror: un film che chiede tempo, attenzione e buio, restituendo al cinema il suo ruolo di spazio privilegiato per la paura.

Articolo precedente
Adolescence avrà una Stagione 2: Stephen Graham conferma il ritorno della serie
Articolo successivo
Come salire di livello più velocemente su Fortnite
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved