Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) continua a battere nuovi record: con 4,6 milioni di visualizzazioni* su Disney+ in 3 giorni diventa il film musicale più visto di sempre sulla piattaforma streaming. Nel fine settimana i fan di Taylor Swift hanno guardato su Disney+ 16,2 milioni di ore del film concerto della durata di 3 ore e mezza.

Disney+ è l’unico posto in cui è possibile guardare per la prima volta lo show nella sua interezza, completo di brani eseguiti solo nei concerti dal vivo. I fan di Taylor Swift hanno avuto l’opportunità di ammirare esibizioni di nuove canzoni come “cardigan”, insieme ad altre quattro in versione acustica: “Maroon”, “Death by a Thousand Cuts”, “You Are in Love” e “I Can See You”.

Dall’artista 14 volte vincitrice del GRAMMY, Taylor Swift: The Eras Tour ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è un altro esempio di come Disney++ sia la casa di grandi eventi. Elton John live dal Dodger Stadium, Black Is King e The Beatles: Get Back sono tutti attualmente disponibili sulla piattaforma streaming. Per non parlare di folklore: the long pond studio sessions della stessa Swift.