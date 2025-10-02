Hotel Costiera, vale la pena guardare la serie Prime Video?

Hotel Costiera è una nuova serie esclusiva di Prime Video. La serie vede come protagonista Jesse Williams, noto per il suo iconico ruolo del Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy, nei panni di un ex marine diventato faccendiere di nome Daniel De Luca.

Daniel torna in Italia, sulla Costiera Amalfitana, dove lavora e risiede in un lussuoso hotel, diventando il braccio destro di un ricco proprietario di un resort. Daniel risolve vari problemi che si presentano nei 6 episodi della serie, tra cui la ricerca di un cane scomparso e, infine, la ricerca della figlia scomparsa del proprietario del resort.

Tutti gli episodi della prima stagione di Hotel Costiera, che ha debuttato il 24 settembre 2025, sono ora disponibili in streaming su Prime Video. La serie è un action drama leggero con elementi di mistero e commedia. Oltre all’interpretazione principale di Williams, ci sono Jordan Alexandra (Il problema dei tre corpi), Sam Haygarth (Masters of the Air) e altri.

Perché guardare Hotel Costiera

Hotel Costiera è una serie fantastica da guardare se cerchi qualcosa di panoramico, arioso e semplice. La location è il punto di forza della serie, dato che è stata girata lungo la splendida Costiera Amalfitana.

La trama di Hotel Costiera non è poco seria, ma può risultare piuttosto sciocca. Ci sono molte scene d’azione, ma non ti fanno mai sentire sopraffatto o caricato di adrenalina. L’intera serie è piuttosto leggera, ma Williams è abbastanza affascinante da tenere incollato lo spettatore. In effetti, Hotel Costiera è pieno di attori e attrici bellissimi, il che potrebbe compensare le sue interpretazioni spesso da soap opera e il ritmo incalzante.

Si potrebbe dire che Hotel Costiera sia una versione molto annacquata dei gialli moderni ambientati in ambientazioni tropicali/lussuose come i film di Rian Johnson “Cena con delitto” e “The White Lotus” della HBO. Non c’è nulla di innovativo in Hotel Costiera, ma è moderatamente divertente, a tratti divertente e pieno di intrighi romantici.

Perché non guardare Hotel Costiera

La storia è probabilmente la parte meno accattivante di Hotel Costiera. Assomiglia molto alla serie Peacock di Rian Johnson, Poker Face, in cui il protagonista risolve un nuovo mistero a episodio, mentre sullo sfondo aleggia un problema che dura tutta la stagione. Detto questo, manca dell’incisività e dello stile di Poker Face. Al confronto, è piuttosto insipido.

Il dramma in gioco in Hotel Costiera non è poi così avvincente. La serie non richiede mai veramente la vostra attenzione al di là delle sue qualità estetiche. I personaggi sono per lo più piatti e monodimensionali. La tensione è appena percepibile e la posta in gioco non è mai abbastanza alta. Tutto è semplicemente perfetto, eccessivamente rifinito e un po’ spento, in gran parte a causa delle scelte di ripresa elementari e della sceneggiatura tiepida.