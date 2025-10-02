HomeSerie TvApprofondimenti

Hotel Costiera, vale la pena guardare la serie Prime Video?

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Ph Virginia Bettoja

Hotel Costiera è una nuova serie esclusiva di Prime Video. La serie vede come protagonista Jesse Williams, noto per il suo iconico ruolo del Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy, nei panni di un ex marine diventato faccendiere di nome Daniel De Luca.

Daniel torna in Italia, sulla Costiera Amalfitana, dove lavora e risiede in un lussuoso hotel, diventando il braccio destro di un ricco proprietario di un resort. Daniel risolve vari problemi che si presentano nei 6 episodi della serie, tra cui la ricerca di un cane scomparso e, infine, la ricerca della figlia scomparsa del proprietario del resort.

Tutti gli episodi della prima stagione di Hotel Costiera, che ha debuttato il 24 settembre 2025, sono ora disponibili in streaming su Prime Video. La serie è un action drama leggero con elementi di mistero e commedia. Oltre all’interpretazione principale di Williams, ci sono Jordan Alexandra (Il problema dei tre corpi), Sam Haygarth (Masters of the Air) e altri.

Perché guardare Hotel Costiera

Hotel Costiera è una serie fantastica da guardare se cerchi qualcosa di panoramico, arioso e semplice. La location è il punto di forza della serie, dato che è stata girata lungo la splendida Costiera Amalfitana.

La trama di Hotel Costiera non è poco seria, ma può risultare piuttosto sciocca. Ci sono molte scene d’azione, ma non ti fanno mai sentire sopraffatto o caricato di adrenalina. L’intera serie è piuttosto leggera, ma Williams è abbastanza affascinante da tenere incollato lo spettatore. In effetti, Hotel Costiera è pieno di attori e attrici bellissimi, il che potrebbe compensare le sue interpretazioni spesso da soap opera e il ritmo incalzante.

Si potrebbe dire che Hotel Costiera sia una versione molto annacquata dei gialli moderni ambientati in ambientazioni tropicali/lussuose come i film di Rian Johnson “Cena con delitto” e “The White Lotus” della HBO. Non c’è nulla di innovativo in Hotel Costiera, ma è moderatamente divertente, a tratti divertente e pieno di intrighi romantici.

Perché non guardare Hotel Costiera

La storia è probabilmente la parte meno accattivante di Hotel Costiera. Assomiglia molto alla serie Peacock di Rian Johnson, Poker Face, in cui il protagonista risolve un nuovo mistero a episodio, mentre sullo sfondo aleggia un problema che dura tutta la stagione. Detto questo, manca dell’incisività e dello stile di Poker Face. Al confronto, è piuttosto insipido.

Il dramma in gioco in Hotel Costiera non è poi così avvincente. La serie non richiede mai veramente la vostra attenzione al di là delle sue qualità estetiche. I personaggi sono per lo più piatti e monodimensionali. La tensione è appena percepibile e la posta in gioco non è mai abbastanza alta. Tutto è semplicemente perfetto, eccessivamente rifinito e un po’ spento, in gran parte a causa delle scelte di ripresa elementari e della sceneggiatura tiepida.

Articolo precedente
Gen V – Stagione 2 Episodio 5: il nuovo potere di Marie e la teorie su Cipher
Articolo successivo
Hotel Costiera, la spiegazione del finale: cosa aspettarci dalla stagione 2?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved