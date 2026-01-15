Ponies, spiegazione del finale: che fine hanno fatto i mariti di Bea e Twila?

Ponies è un avvincente thriller di spionaggio con un finale mozzafiato che solleva tante domande quante sono le risposte che fornisce. Interpretato da Emilia Clarke e Haley Lu Richardson, Ponies vanta un cast incredibile che dà forma alla storia della Guerra Fredda degli anni ’70. La trama segue due “persone senza interesse”, o PONI, di nome Bea (Clarke) e Twila (Richardson), mogli di agenti della CIA.

Poco prima di Natale, scoprono che i loro mariti, Chris e Tom, sono morti in un incidente aereo. Verranno rimandate a casa senza risposte. Tuttavia, decidono di allearsi e convincere Dane, il capo della CIA presso la sede dell’ambasciata sovietica, ad assumerle come spie. Lui accetta perché pensa che i sovietici non crederanno mai che delle donne possano essere delle spie.

Iniziano a lavorare con un informatore sovietico di nome Sasha, che fornisce loro tecnologia e foto. Bea inizia una relazione fittizia con un membro di alto rango del KGB di nome Andrei Visiliev, utilizzando la relazione per ottenere informazioni per la CIA. Nel frattempo, Twila lavora con una “facilitatrice” sovietica di nome Vera, che ha delle conoscenze. Tuttavia, come previsto, tutto va terribilmente storto in questa storia di spionaggio di grande successo, portando a un finale divertente.

Cosa è successo davvero ai mariti di Bea e Twila in Ponies?

Il mistero centrale che tormenta Bea e Twila è cosa sia successo davvero ai loro mariti. L’unica informazione che la CIA è disposta a fornire loro è che Chris e Tom sono morti in un incidente aereo. Tuttavia, non ci sono prove né dell’esistenza del volo né dell’incidente. Il motivo è che non c’è stato alcun incidente. Questa parte sembra essere vera, nonostante le rivelazioni successive.

Vera informa Twila che era sull’aereo con loro e che sono atterrati alla struttura sovietica Kompromat. Lei è rimasta sull’aereo mentre Tom e Chris sono scesi e sono stati uccisi dai soldati del KGB. È qui che la storia diventa un po’ confusa. Non è chiaro se Vera sia effettivamente una fonte affidabile per due motivi:

Il marito di Bea, Chris, era la talpa, non Tom.

È possibile che lei abbia intenzionalmente fuorviato Twila, ed è possibile che si sia semplicemente sbagliata. In ogni caso, il suo racconto di ciò che è successo deve essere messo in discussione. Non appena scendono dall’aereo, la verità su ciò che è successo rimane ancora un mistero. Sappiamo che Chris è vivo e si trova in Bielorussia, e Dane sembra esserne a conoscenza.

Non è chiaro se Tom sia vivo o morto, se gli abbiano sparato o se sia tenuto prigioniero. Entrambe le opzioni sembrano ugualmente probabili, data la storia del KGB. L’unico modo per scoprirlo è che rinnovino Ponies per la seconda stagione.

Le identità di tutte le talpe, spiegate

In tutta la serie Ponies, non è mai del tutto chiaro chi stia da quale parte. Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nel fornire diversi depistaggi su chi potesse essere la talpa. La CIA mette in dubbio la lealtà di Sasha come agente doppio. A un certo punto ho dubitato di Dane, ma la sua risposta al ricatto lo esclude come talpa. Shef è sembrato un po’ ambiguo per un po’. Anche Vera era un’incognita.

Alla fine della prima stagione di Ponies, la serie rivela che ci sono state almeno due talpe all’interno dell’ambasciata degli Stati Uniti: Cheryl e Chris. Una è relativamente prevedibile, ma l’altra è davvero scioccante.

Fin dall’inizio, Cheryl sembra inutilmente cattiva, il che la rende sospetta. Reagisce in modo così forte alla presenza di Eevi da destare sospetti. Fa domande indiscrete e si impone in situazioni che non la riguardano. Inoltre, il suo potere all’interno dell’ambasciata non può essere sottovalutato. È gli occhi e le orecchie dell’ufficio, soprattutto perché gli uomini sembrano considerare le donne invisibili il più delle volte.

La rivelazione più scioccante riguarda Chris, che è un marito apparentemente gentile e amorevole. Sulla base dei flashback e del modo in cui i personaggi parlano di lui, non ha mai mostrato alcun campanello d’allarme, anche se questo di per sé potrebbe essere un campanello d’allarme. L’unica persona che sembrava non gradirlo era Manya. Se Vera ha ragione, però, lui ha fornito informazioni ai sovietici per tutto il tempo.

Le grandi domande ora riguardano il retroscena di entrambe le situazioni. Quando Cheryl e Chris hanno iniziato a lavorare con il KGB? Perché stanno tradendo i loro coniugi e la CIA? Sono vittime di ricatti o lo fanno di loro spontanea volontà? Che tipo di informazioni hanno passato? Ci sono così tante cose che la seconda stagione di Ponies deve chiarire.

Come Andrei Vasiliev scopre la vera identità di Bea

La finta relazione tra Bea e Andrei Vasiliev sembra una bomba a orologeria, data la sua propensione a strangolare e accoltellare le donne. Come ho già detto nella mia recensione di Ponies per Screen Rant, mi sono ritrovata con il fiato sospeso ogni volta che Andrei appariva sullo schermo. Tuttavia, Bea riesce a mantenere bene la sua copertura, con l’aiuto di Sasha.

Sfortunatamente, Andrei scopre chi è Bea quando lei commette un errore e abbassa la guardia. Dane avverte Bea e Twila quando vengono reclutate come spie che le persone muoiono quando abbassano la guardia. Non si fermano a pensarci quando viene loro detto che i segretari dell’ambasciata incontreranno i membri del KGB.

Twila avrebbe potuto incontrarli senza alcun problema, ma tutti credono che Bea sia un’insegnante bielorussa di nome Nadya. Entrambe attraversano la fila, stringendo la mano ai membri del KGB senza prestare attenzione a chi hanno davanti. Se avessero mantenuto la guardia alta, avrebbero potuto scappare prima che Andrei vedesse Bea.

Detto questo, sembra piuttosto appropriato che sia stato proprio questo errore a tradirle. Nessuna delle due è una spia adeguatamente addestrata. Non hanno imparato nel tempo che devono essere costantemente ipervigili. È ovvio che alla fine avrebbero abbassato la guardia.

Come Andrei Vasiliev sta scalando così rapidamente i ranghi del KGB

Andrei è considerato una grave minaccia per la rapidità con cui ha scalato i ranghi del KGB. La sua promozione non segue i normali tempi previsti. Alla fine, diventa chiaro che sta avanzando così rapidamente perché ricatta tutti. Installa microfoni e telecamere sia sui cittadini statunitensi che sui suoi colleghi sovietici.

Se qualcuno avesse saputo dove nascondeva i nastri, avrebbe potuto distruggerli e impedirgli di fare carriera. Tuttavia, è Twila, in Ponies, a scoprire che nasconde i nastri sotto il sigillo delle bottiglie di shampoo. Questi vengono però distrutti quando la bomba esplode nel caveau della CIA, poiché Twila aveva riposto lì le scatole di bottiglie di shampoo.

Cosa è realmente accaduto alla sorella di Sasha

Il motivo per cui Sasha lavora con la CIA in Ponies è che crede che il KGB abbia ucciso sua sorella. I sovietici erano noti per collaborare con le prostitute e poi ucciderle, come Twila scopre nell’episodio 3. Anche se Sasha non pensava che sua sorella fosse una prostituta, lei è stata uccisa allo stesso modo delle altre.

Tuttavia, c’è una dichiarazione durante quell’episodio che suggerisce che la sorella di Sasha, Galyna, non sia stata uccisa dal KGB. La donna nel bordello ha affermato di conoscere le donne nelle foto “tranne quella”, indicando una foto che più tardi scopriremo essere Galyna. Il motivo di ciò viene finalmente rivelato nel finale della prima stagione.

Secondo Andrei Vaseliev, la CIA ha ucciso Galyna per manipolare Sasha e convincerlo a lavorare per loro. Prendo tutto ciò che dice Andrei con le pinze perché è bravo a manipolare gli altri. Tuttavia, sembra effettivamente plausibile, dato che lei non corrispondeva al profilo delle altre vittime e i sovietici non sono gli unici manipolatori nella serie originale di Peacock.

Come il finale della prima stagione di Ponies prepara la seconda stagione

La prima stagione di Peacock’s Ponies è un viaggio selvaggio e si conclude con un cliffhanger piuttosto importante che prepara il terreno per la seconda stagione. La bomba che Cheryl ha consegnato alla CIA ha provocato un incendio che ha distrutto il caveau e l’edificio, compresi alcuni preziosi dispositivi tecnologici e informazioni.

Andrei Vasiliev fugge dalla prigionia e porta con sé agenti del KGB travestiti da vigili del fuoco. Questi puntano le pistole alla testa di Bea e Twila. Dato che sono le protagoniste, sembra chiaro che sopravviveranno. La domanda è: come?

Verso la fine dell’episodio scopriamo anche che Chris è sia la talpa che vivo, il che solleva molte domande sul personaggio. Inoltre, non è chiaro se Sasha sia sopravvissuto alla ferita da taglio. Ci sono davvero tantissime domande che rimangono senza risposta.

In definitiva, Peacock deve darci la seconda stagione di Ponies perché è una serie fantastica e noi meritiamo delle risposte.