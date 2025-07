One-Punch Man Stagione 3 arriverà su Crunchyroll

Basato su “One-Punch Man” di ONE e Yusuke Murata (serializzato su “Tonarino Young Jump” di SHUEISHA), la serie torna per una terza stagione attesa da tempo programmata per questo autunno. In Europa, Medio Oriente ed Africa “One-Punch Man” Stagione 3 sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. A breve arriveranno nuove informazioni.

Prodotta da J.C.STAFF, One-Punch Man Stagione 3 ritrova Tomohiro Suzukiper la series composition e Chikashi Kubota, Ryōsuke Shirakawa e Shinjiro Kuroda come character designer con. Le musiche sono firmate sempre da Makoto Miyazaki.

One-Punch Man Stagione 3 Sinossi Ufficiale

Saitama è un eroe che è diventato tale solo per divertimento. Dopo tre anni di “allenamento speciale”, è diventato così forte da essere praticamente invincibile. Anzi, è troppo forte: persino i suoi avversari più forti vengono eliminati con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge le sue funzioni ufficiali di eroe come membro dell’Associazione degli Eroi. Un giorno, dei mostri che affermano di appartenere all’Associazione Esseri Misteriosi appaiono all’improvviso e prendono in ostaggio un bambino dell’Associazione degli Eroi. Gli eroi di Classe S si riuniscono e pianificano un’incursione nel nascondiglio dell’Associazione Esseri Misteriosi per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” che è stato preso dall’Associazione Esseri Misteriosi durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio dell’Associazione Esseri Misteriosi.