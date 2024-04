Sabrina Impacciatore nella serie comedy ambientata nel mondo di The Office

La nuova serie comica di Greg Daniels e Michael Koman nell’universo di The Office ha trovato le sue prime due star: Domhnall Gleeson (The Patient) e Sabrina Impacciatore (White Lotus), che faranno parte di un cast. I dettagli riguardanti i loro ruoli sono ancora tenuti nascosti. Lo studio Universal Television ha rifiutato di commentare a Deadline, che ha diffuso la notizia, oltre a confermare che il progetto rimane in fase di sviluppo.

Come rivelato a gennaio, Daniels ha aperto uno spazio di sviluppo per esplorare idee per una serie sequel di The Office, vincitrice dell’Emmy. Si dice che la futura nuova serie, che non è un riavvio, sia ambientata in un nuovo ufficio con nuovi personaggi, ma viva nello stesso mondo della serie mockumentary guidata da Steve Carell che segue i dipendenti della filiale di Scranton, Pennsylvania, della fittizia Azienda cartiera Dunder Mifflin. Daniels ha indicato che una nuova iterazione di The Office potrebbe seguire una troupe che realizza un documentario su un argomento diverso.