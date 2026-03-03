Young Sherlock, recensione: l’origine di un mito tra mistero e modernità

La serie è disponibile dal 4 marzo su Prime Video con tutti e otto gli episodi.

Ispirata ai romanzi “Young Sherlock Holmes” di Andrew Lane e diretta da Guy Ritchie, la nuova serie di Prime Video si impone come una delle rivisitazioni più energiche e sorprendenti del celebre detective. Adattata per il piccolo schermo da Matthew Parkhill, la serie non si limita a raccontare l’adolescenza di Sherlock Holmes: ne decostruisce il mito, lo ricompone con ritmo contemporaneo e lo proietta in una dimensione narrativa che mescola crime drama, avventura e formazione.

Il risultato è un prodotto intrigante, capace di rinnovare un’icona letteraria senza tradirne l’essenza. L’Inghilterra vittoriana viene letteralmente ribaltata: pur restando fedele al contesto storico, la messa in scena è intrisa di energia moderna, montaggio serrato e dialoghi brillanti che restituiscono una sorprendente freschezza. Un omaggio, quasi, a quello che Ritchie aveva già fatto al cinema con il personaggio.

Un Sherlock diciannovenne tra devianza e talento

La serie si apre nel 1871, molto prima che il protagonista indossi il celebre deerstalker e impugni la pipa che lo hanno reso riconoscibile nell’immaginario collettivo (dettagli però assenti dai romanzi originali di Conan Doyle!). A diciannove anni, Sherlock — interpretato da Hero Fiennes Tiffin — è un giovane brillante ma ingestibile. Il suo talento si è manifestato in un’abilità ben poco ortodossa: l’arte del borseggio. Una condotta che gli è costata sei mesi di carcere e la reputazione di pecora nera della famiglia.

A intervenire è il fratello maggiore Mycroft, interpretato da Max Irons, figura razionale e strategica che tenta di indirizzare Sherlock verso un futuro più rispettabile. Il padre, Silas (Joseph Fiennes), è spesso assente per lavoro, mentre la madre Cordelia (Natascha McElhone) è ricoverata in un istituto psichiatrico: un quadro familiare segnato da fratture e silenzi che contribuisce a definire la psicologia del protagonista.

Quando Mycroft gli procura un incarico a Oxford — inizialmente come semplice bidello — Sherlock appare insofferente e disinteressato. Tuttavia, l’università si rivela ben presto il teatro di un mistero ben più grande.

Oxford, un artefatto scomparso e l’incontro con Moriarty

Il furto di preziose pergamene appartenenti alla principessa Gulun Shou’an (Zine Tseng), ospite dell’influente Sir Bucephalus Hodge (Colin Firth), rappresenta l’innesco dell’intreccio. Quando Sherlock e lo studente borsista James Moriarty (interpretato da Dónal Finn) vengono accusati, i due decidono di collaborare per scagionarsi.

Il furto, tuttavia, è soltanto la superficie di una trama ben più complessa. Nel corso delle otto puntate, la vicenda si trasforma in un’indagine per omicidio che conduce i protagonisti nei più alti livelli del potere politico britannico. La narrazione si espande oltre Oxford, abbracciando scenari che vanno dall’Inghilterra a Parigi fino ai mercati pulsanti di Costantinopoli (oggi Istanbul), costruendo un affresco internazionale dal respiro cinematografico.

La regia di Ritchie si riconosce nel montaggio ritmico, nei freeze frame esplicativi e nell’uso creativo della voce e delle immagini per rendere visibile il processo deduttivo di Sherlock, il suo “palazzo mentale” (per i più esperti nella lore del personaggio). Attraverso soluzioni visive dinamiche, lo spettatore entra nella mente del protagonista, scoprendone la memoria fotografica e l’attenzione maniacale ai dettagli.

La dinamica Sherlock–Moriarty: la classica frenemy

Il cuore pulsante di Young Sherlock è la relazione tra Sherlock e James Moriarty. In questa fase della loro vita, non sono ancora nemici giurati, bensì alleati uniti dalla necessità. Moriarty è brillante, ambizioso, pragmatico; Sherlock è istintivo, idealista, animato da un senso di giustizia ancora acerbo ma autentico.

Col passare degli episodi, la loro complicità si rafforza, assumendo i tratti di una fratellanza intellettuale. Tuttavia, emergono progressivamente divergenze etiche profonde. Moriarty, pur sostenendo Sherlock, dimostra di anteporre sempre i propri interessi a qualsiasi principio astratto. Questo scarto morale, sottile ma costante, prefigura la futura rivalità.

L’interpretazione di Dónal Finn è particolarmente incisiva: il suo Moriarty non è un villain in nuce, ma un giovane uomo complesso, le cui scelte suggeriscono già l’ombra del genio criminale che diventerà. Osservare questa trasformazione in potenza è uno degli elementi più affascinanti della stagione.

L’episodio 5 e la rivelazione che cambia tutto

Tra gli otto episodi, il quinto rappresenta un punto di svolta cruciale. Sherlock scopre una verità determinante sulla propria infanzia, un’informazione capace di ridefinire la percezione del suo passato e delle dinamiche familiari. Ma ciò che accade nel finale di puntata supera ogni aspettativa.

Attraverso dialoghi calibrati e una costruzione visiva impeccabile, Parkhill e Ritchie tendono ogni filo narrativo fino al limite, per poi scioglierlo in una sequenza di rivelazioni esplosive. L’effetto è quello di un puzzle origami che si dispiega improvvisamente, mostrando un disegno completo e inatteso. L’intero mondo della serie viene riletto alla luce di queste scoperte, dimostrando una scrittura stratificata e coerente.

Young Sherlock è un crime che riscopre il piacere dell’avventura

Young Sherlock è molto più di un semplice prequel. È un racconto di formazione che intreccia mistero, tragedia familiare, desiderio di vendetta e ironia tagliente. La serie riesce a ricordare quanto il crime possa essere divertente, dinamico e sorprendente quando si osa con la regia e si investe nella costruzione dei personaggi.

L’operazione di aggiornamento funziona perché non cerca di modernizzare superficialmente il contesto, ma di innestare sensibilità contemporanea in una struttura narrativa ottocentesca. Sherlock, qui, è agile, impulsivo, vulnerabile e audace: un eroe ancora in divenire, ma già dotato di quel genio analitico che lo renderà leggendario.

Con un impianto visivo energico, interpretazioni solide e una trama che alterna leggerezza e gravità, Young Sherlock si configura come una delle origin story più convincenti degli ultimi anni. Tutti e otto gli episodi debuttano il 4 marzo su Prime Video, pronti a conquistare tanto i fan storici quanto una nuova generazione di spettatori.