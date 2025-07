JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The movie. Trailer e poster ufficiali!

Arriva il 25, 26 e 27 agosto al cinema JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The movie, il racconto di come l’amicizia tra Satoru Gojo e Suguru Geto si è trasformata in rivalità. Il film arriva in sala distribuito da SONY Pictures.

La trama di JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The movie

Prima che diventassero nemici, Satoru Gojo e Suguru Geto erano compagni di classe e amici. A questi due potenti stregoni viene affidato il compito di proteggere Riko Amanai, una studentessa destinata a diventare il Ventre del Fluido Astrale, fino al giorno in cui dovrà compiere il suo dovere. Con una setta religiosa e degli stregoni neri alle calcagna, Gojo e Geto sono gli unici in grado di portare a termine un compito così arduo, ma questa missione segnerà i loro destini e li metterà alla prova in modi inimmaginabili. L’amato e profondamente emozionante arco narrativo “Hidden Inventory / Premature Death” del fenomeno globale JUJUTSU KAISEN torna sul grande schermo, raggiungendo vette altissime per vecchi e nuovi fan.