Hereditary – Le Radici del Male, la spiegazione del finale del film

Uno sguardo più approfondito alla
depressione e alle malattie mentali nella famiglia Graham
Sotto l’orrore palese
di Hereditary c’è un’immersione profonda nella
salute mentale. All’inizio del film, quando Annie
partecipa a una sessione di terapia di gruppo per persone che
affrontano la perdita di una persona cara, si apre sulla
storia della sua famiglia con problemi di salute mentale. Non solo
suo padre e suo fratello soffrivano rispettivamente di depressione
psicotica e schizofrenia (entrambe sfociate in suicidio), ma sua
madre soffriva di un disturbo dissociativo dell’identità. Anche le
rappresentazioni più fisiche dell’orrore (ad esempio il fuoco che
esce dalle candele, le apparizioni che appaiono nell’ombra) possono
simboleggiare gli effetti collaterali attribuiti a queste
condizioni di salute mentale.
Alla fine, lo strano finale
di Hereditary – Le Radici del Male è
totalmente aperto all’interpretazione. Annie potrebbe
essere posseduta, oppure i suoi sintomi potrebbero aver superato il
punto di controllo. Peter potrebbe essere talmente
terrorizzato dalle scene a cui assiste in soffitta da essere
disposto a fuggire dalla finestra del terzo piano, oppure i suoi
crescenti episodi di autolesionismo potrebbero essere sfociati nel
suicidio.
Inoltre, tutti
i membri della famiglia Graham possono essere
interpretati come rappresentanti dei vari modi in cui le persone
affrontano il lutto. Da questo punto di vista, Annie
rappresenta l’ansia e l’auto-colpevolizzazione/responsabilità
ingiustificata. La tragedia la sovrasta in modo tale che il suo
dolore si trasforma in senso di colpa. Invece di accettare la
perdita, si trova in un perenne stato di “correzione”, non
diversamente dal modo in cui si concentra su tutti i minimi
dettagli dei suoi modelli in scala, Annie non può fare a meno di
portare il peso di ogni fallimento, passo falso e perdita senza
permettersi di guarire e lasciarsi andare.
Peter, invece, rappresenta
l’autolesionismo. Incapace di perdonarsi per un incidente che non
dipende da lui, il suo dolore è più fisico che altro. Che venga
strangolato nel sonno, soffocato dagli insetti o che il suo volto
venga spinto con la forza sulla superficie del banco di scuola,
rompendosi il naso, la forma di dolore di Peter
in Hereditary è
rappresentata dalla punizione. A un certo punto, subisce
persino gli stessi sintomi di shock anafilattico che Charlie ha
provato pochi istanti prima di morire, suggerendo che se Charlie ha
dovuto soffrire, deve soffrire anche lui.
Lo Steve distante e
riservato
di Hereditary rappresenta
i sintomi tradizionali della depressione maggiore. È
chiuso, introverso, irritabile, letargico. Egli simboleggia un tipo
di depressione più silenziosa, un tipo di dolore che si tiene in
disparte e osserva, ma che è comunque debilitante e corrosivo. In
un film così stratificato come Hereditary, non c’è
limite a come il pubblico possa interpretarlo. Da un lato c’è
l’esplorazione della salute mentale, ma altre impressioni
potrebbero facilmente includere una gamma più ampia di argomenti,
come la politica di genere (sacrificare un ospite femminile per il
maschio preferito), il nichilismo, il perdono o persino il declino
dei “valori familiari tradizionali”.
Il finale di Hereditary è stato
(più o meno) previsto
Per quanto Hereditary
– Le Radici del Male possa essere
sconvolgente, non tenta affatto di togliere il tappeto da sotto i
piedi al suo pubblico in termini di grande impatto emotivo. Anzi,
abbraccia apertamente il suo atto finale morboso fin dall’inizio –
l’unica condizione è che tutti i suoi dettagli minimi richiedono
una rigorosa attenzione ai particolari.
Nel corso del film, la
classe di inglese del liceo di Peter fa continuamente riferimento
alle tragedie greche, tracciando ovvi paralleli con il trauma
attuale della sua famiglia. In una scena, una citazione di
Sofocle recita: “La punizione porta anche
saggezza”. Così, quando il conflitto dei Graham raggiunge
l’inevitabile punto di ebollizione, gli avvertimenti morbosi sono
già stati messi in evidenza e ogni speranza è stata spazzata via.
Questo film assapora la punizione, non solo per i suoi personaggi
ma anche per il suo pubblico, e il finale
di Hereditary sferra a il suo colpo più
spietato.
In un’altra delle lezioni di
inglese del liceo di Peter, il suo insegnante dice (riferendosi ai
personaggi di una storia, ma indirettamente anche a Peter e alla
sua famiglia): “Sono tutti pedine di questa macchina
orribile e senza speranza”. Per quanto invitante possa
apparire la luce alla fine del tunnel, è fugace. Alla fine la luce
si spegnerà e il destino avrà il suo destino.
Hail Paimon: la spiegazione del
demone del film (e perché Ari Aster lo ha scelto)
Re Paimon, uno dei re dell’Inferno
secondo la Piccola Chiave di Salomone, comanda una
vasta legione di demoni e possiede una profonda conoscenza del
passato e del futuro. Rinomato per la sua capacità di
insegnare arti e scienze e di conferire titoli speciali ai suoi
seguaci, la tradizione di Paimon è ricca di complessità e
grandezza. La scelta di Paimon da parte di Aster, come discusso in
un Reddit
AMA, è stata dettata dal desiderio di esplorare territori
inesplorati dell’orrore, evitando la rappresentazione stereotipata
del diavolo. Aster ha dichiarato:
“Il diavolo è stato fatto a
pezzi. Paimon è stata la mia opzione preferita, emersa
durante le mie ricerche. Alcuni mi hanno già detto che
Paimon è una “scelta ovvia”. Tutti sono critici, a
quanto pare”.
Questa decisione riflette un
impegno ponderato con le tradizioni demonologiche, con l’obiettivo
di sorprendere e sconvolgere un pubblico forse troppo a suo agio
con i tropi familiari del cinema horror. Il riconoscimento da parte
del regista del fatto che i critici abbiano considerato Paimon una
“scelta ovvia” sottolinea la sfida di bilanciare la novità
con le aspettative del genere. La presenza di Paimon
al posto di una figura demoniaca universalmente riconosciuta come
il
Diavolo arricchisce Hereditary di
uno strato di originalità e profondità che lo
distingue dai film horror convenzionali.
Questa scelta non solo dimostra la
dedizione di Aster all’innovazione narrativa, ma amplifica anche i
temi ossessionanti del film, rendendo la presenza di Paimon non
solo un dettaglio, ma una pietra miliare del suo inquietante
fascino. Con Hereditary, Aster riesce a colmare il
divario tra gli elementi tradizionali dell’horror e un nuovo
approccio narrativo, segnando il film come un’entrata di spicco nel
genere e cementando il suo posto negli annali del cinema
horror.
Cosa significa il finale di
Hereditary
Hereditary di Ari
Aster è un film incredibilmente complesso con molti temi e strati
che a volte si perdono dietro le immagini scioccanti. Tuttavia, è
anche un film horror il cui finale ha un chiaro messaggio tematico.
Il finale di Hereditary parla del potere
trasformativo del trauma e di come gli eventi peggiori nella vita
delle persone possano ridefinire completamente chi sono.
In
particolare, Hereditary parla del ciclo del
dolore all’interno del nucleo familiare e di come famiglie
precedentemente sane possano essere completamente cambiate da un
singolo evento traumatico. Lo ha confermato lo stesso regista
durante un’intervista. Parlando con Vox nel
2018, Aster ha spiegato il significato del finale
di Hereditary e il messaggio che ha cercato di
trasmettere con il suo film horror di successo:
Per me, la metafora funziona
fino in fondo. Alla fine, senza spoilerare nulla, il
film parla ancora di come il trauma possa trasformare completamente
una persona, e non necessariamente in meglio.
Questo è evidente in ogni
personaggio di Hereditary alla fine del film.
L’Annie di Toni Collette porta con sé il trauma della madre e
dell’infanzia. Peter porta con sé il trauma delle azioni di Annie e
del suo ruolo nella morte della sorella minore, Charlie. È con
Peter che il significato di Hereditary diventa
più chiaro. La trasformazione dal trauma e dal dolore
è letterale nel senso di Peter, che diventa Paimon, la posizione
originariamente riservata a Charlie.
Come è stato accolto il finale
di Hereditary
Hereditary è stato un
trionfo sia per lo studio A24 che per il
regista Ari Aster. Le recensioni della critica sono state quasi
universalmente positive, come dimostra il punteggio del 90% del
Tomatometer su Rotten Tomatoes.
Tra i molti aspetti regolarmente elogiati dalla critica, come
l’interpretazione di Toni Collette e il tono visivo creato da Aster
e dal direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, c’è stata la
trama complessiva. Il finale di Hereditary ha
contribuito in modo significativo all’elogio della narrazione, e
molti lo hanno definito un finale incredibilmente forte per
coronare il terrore a fuoco lento e i momenti di tensione viscerale
che hanno caratterizzato il resto del film.
Un punto di forza
particolare del finale
diHereditary per
molti critici è stato il modo in cui le scene finali hanno fatto
passare la storia dal regno dell’inquietantemente concreto a quello
dell’incubo surreale. Per esempio, Matt Zoller Seitz,
scrivendo per Roger
Ebert, ha commentato il modo magistrale in cui il finale
di Hereditary ha chiuso le cose in modo
semi-ambiguo, senza sminuire l’esperienza complessiva della
visione:
“L’atto finale del film solleva
domande sulla realtà verificabile di tutto ciò che avete appena
visto, ma sembra appropriato considerando tutta l’attenzione che la
sceneggiatura ha prestato all’idea
dell’inspiegabile. Aster, il suo direttore della
fotografia Pawel Pogorzelski, la troupe della macchina da presa e
delle luci e l’intero reparto sonoro meritano un riconoscimento
speciale per aver creato momenti raccapriccianti così
specificamente immaginati che si può davvero dire di non averli mai
vissuti prima”.
Oltre a lodare il finale in
sé, Matt Zoller Seitz e molti altri critici hanno anche citato
l’eccezionale profondità tematica e lo sviluppo dei personaggi
di Hereditary che
si prestano incredibilmente bene ai momenti finali. È
stato un finale soddisfacente, ma non lo sarebbe stato se non fosse
stato per la forza di Aster come regista e per il modo in cui i
personaggi di Hereditary si sono fatti
sentire:
“Aster e il cast fanno sì che ci
si preoccupi di queste persone disturbate e si tema ciò che
potrebbero fare gli uni agli altri, a se stessi e agli
estranei. Quando
immancabilmente accade qualcosa di terribile, si
prova tristezza oltre che shock, perché ora sarà ancora più
difficile per i Graham uscire dal baratro di tristezza in cui li ha
gettati la morte della nonna e affrontare finalmente i traumi del
passato che hanno ignorato o coperto.
Aster continua a far intendere
che qualcosa di orribile potrebbe accadere da un momento all’altro
(si noti come ogni oggetto appuntito usato per qualsiasi motivo
abbia il suo minaccioso primo piano), ma quando qualcosa di
orribile accade, di solito è molto peggiore di quello che si era
immaginato, non solo per gli incidenti in sé, ma perché
“Hereditary” è un raro film dell’orrore che presta la giusta
attenzione al mondo reale a come gli individui affrontano i
traumi”.
Un altro punto di forza del
finale
diHereditary per
molti critici è stato il fatto che fosse così
cupo. Non c’è una ragazza (o un ragazzo) finale nel
film horror di Ari Aster, e questo si adatta incredibilmente bene
alla storia e al suo messaggio centrale. Questo aspetto è riassunto
dal critico Alissa Wilkinson, che scrive per Vox, nella
sua recensione:
“È possibile
leggere Hereditary come un film sulla paura di
ereditare la malattia mentale di un genitore, e anche se questo non
è sicuramente il suo unico punto di vista, aggiunge un ulteriore
livello di paura al film. Ma se, si
chiede Hereditary, fosse tutto
sbagliato? E se alla fine tutti noi soccombessimo al
destino scritto nei nostri geni e nelle nostre
stelle? Da quella parte c’è la follia. Ma
la follia, di un certo tipo, è esattamente ciò
che Hereditary cerca. Il film rimane
impresso nella mente e rimane come un grumo
nell’anima. Ed è deliziosamente contorto lungo il
percorso. Hereditary ha carne da incubo
da vendere e nessuno, alla fine, riesce a fuggire”.
Nel
complesso, Hereditary del 2018 è il film che ha
contribuito a far conoscere Ari Aster come regista horror. Sebbene
ci siano molte scene scioccanti a cui il regista può attribuire il
successo ottenuto con Hereditary (come il
famigerato momento in cui Charlie viene decapitato), è anche merito
del finale. Molte storie sono valide solo quanto i loro momenti
finali e, nel caso
di Hereditary, è il climax a
cementarlo come uno dei migliori film horror del 21° secolo fino ad
ora.