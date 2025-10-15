Hereditary – Le Radici del Male, la spiegazione del finale del film

Uno sguardo più approfondito alla depressione e alle malattie mentali nella famiglia Graham

Sotto l’orrore palese di Hereditary c’è un’immersione profonda nella salute mentale. All’inizio del film, quando Annie partecipa a una sessione di terapia di gruppo per persone che affrontano la perdita di una persona cara, si apre sulla storia della sua famiglia con problemi di salute mentale. Non solo suo padre e suo fratello soffrivano rispettivamente di depressione psicotica e schizofrenia (entrambe sfociate in suicidio), ma sua madre soffriva di un disturbo dissociativo dell’identità. Anche le rappresentazioni più fisiche dell’orrore (ad esempio il fuoco che esce dalle candele, le apparizioni che appaiono nell’ombra) possono simboleggiare gli effetti collaterali attribuiti a queste condizioni di salute mentale.

Alla fine, lo strano finale di Hereditary – Le Radici del Male è totalmente aperto all’interpretazione. Annie potrebbe essere posseduta, oppure i suoi sintomi potrebbero aver superato il punto di controllo. Peter potrebbe essere talmente terrorizzato dalle scene a cui assiste in soffitta da essere disposto a fuggire dalla finestra del terzo piano, oppure i suoi crescenti episodi di autolesionismo potrebbero essere sfociati nel suicidio.

Inoltre, tutti i membri della famiglia Graham possono essere interpretati come rappresentanti dei vari modi in cui le persone affrontano il lutto. Da questo punto di vista, Annie rappresenta l’ansia e l’auto-colpevolizzazione/responsabilità ingiustificata. La tragedia la sovrasta in modo tale che il suo dolore si trasforma in senso di colpa. Invece di accettare la perdita, si trova in un perenne stato di “correzione”, non diversamente dal modo in cui si concentra su tutti i minimi dettagli dei suoi modelli in scala, Annie non può fare a meno di portare il peso di ogni fallimento, passo falso e perdita senza permettersi di guarire e lasciarsi andare.

Peter, invece, rappresenta l’autolesionismo. Incapace di perdonarsi per un incidente che non dipende da lui, il suo dolore è più fisico che altro. Che venga strangolato nel sonno, soffocato dagli insetti o che il suo volto venga spinto con la forza sulla superficie del banco di scuola, rompendosi il naso, la forma di dolore di Peter in Hereditary è rappresentata dalla punizione. A un certo punto, subisce persino gli stessi sintomi di shock anafilattico che Charlie ha provato pochi istanti prima di morire, suggerendo che se Charlie ha dovuto soffrire, deve soffrire anche lui.

Lo Steve distante e riservato di Hereditary rappresenta i sintomi tradizionali della depressione maggiore. È chiuso, introverso, irritabile, letargico. Egli simboleggia un tipo di depressione più silenziosa, un tipo di dolore che si tiene in disparte e osserva, ma che è comunque debilitante e corrosivo. In un film così stratificato come Hereditary, non c’è limite a come il pubblico possa interpretarlo. Da un lato c’è l’esplorazione della salute mentale, ma altre impressioni potrebbero facilmente includere una gamma più ampia di argomenti, come la politica di genere (sacrificare un ospite femminile per il maschio preferito), il nichilismo, il perdono o persino il declino dei “valori familiari tradizionali”.

Il finale di Hereditary è stato (più o meno) previsto

Per quanto Hereditary – Le Radici del Male possa essere sconvolgente, non tenta affatto di togliere il tappeto da sotto i piedi al suo pubblico in termini di grande impatto emotivo. Anzi, abbraccia apertamente il suo atto finale morboso fin dall’inizio – l’unica condizione è che tutti i suoi dettagli minimi richiedono una rigorosa attenzione ai particolari.

Nel corso del film, la classe di inglese del liceo di Peter fa continuamente riferimento alle tragedie greche, tracciando ovvi paralleli con il trauma attuale della sua famiglia. In una scena, una citazione di Sofocle recita: “La punizione porta anche saggezza”. Così, quando il conflitto dei Graham raggiunge l’inevitabile punto di ebollizione, gli avvertimenti morbosi sono già stati messi in evidenza e ogni speranza è stata spazzata via. Questo film assapora la punizione, non solo per i suoi personaggi ma anche per il suo pubblico, e il finale di Hereditary sferra a il suo colpo più spietato.

In un’altra delle lezioni di inglese del liceo di Peter, il suo insegnante dice (riferendosi ai personaggi di una storia, ma indirettamente anche a Peter e alla sua famiglia): “Sono tutti pedine di questa macchina orribile e senza speranza”. Per quanto invitante possa apparire la luce alla fine del tunnel, è fugace. Alla fine la luce si spegnerà e il destino avrà il suo destino.

Hail Paimon: la spiegazione del demone del film (e perché Ari Aster lo ha scelto)

Re Paimon, uno dei re dell’Inferno secondo la Piccola Chiave di Salomone, comanda una vasta legione di demoni e possiede una profonda conoscenza del passato e del futuro. Rinomato per la sua capacità di insegnare arti e scienze e di conferire titoli speciali ai suoi seguaci, la tradizione di Paimon è ricca di complessità e grandezza. La scelta di Paimon da parte di Aster, come discusso in un Reddit AMA, è stata dettata dal desiderio di esplorare territori inesplorati dell’orrore, evitando la rappresentazione stereotipata del diavolo. Aster ha dichiarato:

“Il diavolo è stato fatto a pezzi. Paimon è stata la mia opzione preferita, emersa durante le mie ricerche. Alcuni mi hanno già detto che Paimon è una “scelta ovvia”. Tutti sono critici, a quanto pare”.

Questa decisione riflette un impegno ponderato con le tradizioni demonologiche, con l’obiettivo di sorprendere e sconvolgere un pubblico forse troppo a suo agio con i tropi familiari del cinema horror. Il riconoscimento da parte del regista del fatto che i critici abbiano considerato Paimon una “scelta ovvia” sottolinea la sfida di bilanciare la novità con le aspettative del genere. La presenza di Paimon al posto di una figura demoniaca universalmente riconosciuta come il Diavolo arricchisce Hereditary di uno strato di originalità e profondità che lo distingue dai film horror convenzionali.

Questa scelta non solo dimostra la dedizione di Aster all’innovazione narrativa, ma amplifica anche i temi ossessionanti del film, rendendo la presenza di Paimon non solo un dettaglio, ma una pietra miliare del suo inquietante fascino. Con Hereditary, Aster riesce a colmare il divario tra gli elementi tradizionali dell’horror e un nuovo approccio narrativo, segnando il film come un’entrata di spicco nel genere e cementando il suo posto negli annali del cinema horror.

Cosa significa il finale di Hereditary

Hereditary di Ari Aster è un film incredibilmente complesso con molti temi e strati che a volte si perdono dietro le immagini scioccanti. Tuttavia, è anche un film horror il cui finale ha un chiaro messaggio tematico. Il finale di Hereditary parla del potere trasformativo del trauma e di come gli eventi peggiori nella vita delle persone possano ridefinire completamente chi sono.

In particolare, Hereditary parla del ciclo del dolore all’interno del nucleo familiare e di come famiglie precedentemente sane possano essere completamente cambiate da un singolo evento traumatico. Lo ha confermato lo stesso regista durante un’intervista. Parlando con Vox nel 2018, Aster ha spiegato il significato del finale di Hereditary e il messaggio che ha cercato di trasmettere con il suo film horror di successo:

Per me, la metafora funziona fino in fondo. Alla fine, senza spoilerare nulla, il film parla ancora di come il trauma possa trasformare completamente una persona, e non necessariamente in meglio.

Questo è evidente in ogni personaggio di Hereditary alla fine del film. L’Annie di Toni Collette porta con sé il trauma della madre e dell’infanzia. Peter porta con sé il trauma delle azioni di Annie e del suo ruolo nella morte della sorella minore, Charlie. È con Peter che il significato di Hereditary diventa più chiaro. La trasformazione dal trauma e dal dolore è letterale nel senso di Peter, che diventa Paimon, la posizione originariamente riservata a Charlie.

Come è stato accolto il finale di Hereditary

Hereditary è stato un trionfo sia per lo studio A24 che per il regista Ari Aster. Le recensioni della critica sono state quasi universalmente positive, come dimostra il punteggio del 90% del Tomatometer su Rotten Tomatoes. Tra i molti aspetti regolarmente elogiati dalla critica, come l’interpretazione di Toni Collette e il tono visivo creato da Aster e dal direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, c’è stata la trama complessiva. Il finale di Hereditary ha contribuito in modo significativo all’elogio della narrazione, e molti lo hanno definito un finale incredibilmente forte per coronare il terrore a fuoco lento e i momenti di tensione viscerale che hanno caratterizzato il resto del film.

Un punto di forza particolare del finale diHereditary per molti critici è stato il modo in cui le scene finali hanno fatto passare la storia dal regno dell’inquietantemente concreto a quello dell’incubo surreale. Per esempio, Matt Zoller Seitz, scrivendo per Roger Ebert, ha commentato il modo magistrale in cui il finale di Hereditary ha chiuso le cose in modo semi-ambiguo, senza sminuire l’esperienza complessiva della visione:

“L’atto finale del film solleva domande sulla realtà verificabile di tutto ciò che avete appena visto, ma sembra appropriato considerando tutta l’attenzione che la sceneggiatura ha prestato all’idea dell’inspiegabile. Aster, il suo direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, la troupe della macchina da presa e delle luci e l’intero reparto sonoro meritano un riconoscimento speciale per aver creato momenti raccapriccianti così specificamente immaginati che si può davvero dire di non averli mai vissuti prima”.

Oltre a lodare il finale in sé, Matt Zoller Seitz e molti altri critici hanno anche citato l’eccezionale profondità tematica e lo sviluppo dei personaggi di Hereditary che si prestano incredibilmente bene ai momenti finali. È stato un finale soddisfacente, ma non lo sarebbe stato se non fosse stato per la forza di Aster come regista e per il modo in cui i personaggi di Hereditary si sono fatti sentire:

“Aster e il cast fanno sì che ci si preoccupi di queste persone disturbate e si tema ciò che potrebbero fare gli uni agli altri, a se stessi e agli estranei. Quando immancabilmente accade qualcosa di terribile, si prova tristezza oltre che shock, perché ora sarà ancora più difficile per i Graham uscire dal baratro di tristezza in cui li ha gettati la morte della nonna e affrontare finalmente i traumi del passato che hanno ignorato o coperto.

Aster continua a far intendere che qualcosa di orribile potrebbe accadere da un momento all’altro (si noti come ogni oggetto appuntito usato per qualsiasi motivo abbia il suo minaccioso primo piano), ma quando qualcosa di orribile accade, di solito è molto peggiore di quello che si era immaginato, non solo per gli incidenti in sé, ma perché “Hereditary” è un raro film dell’orrore che presta la giusta attenzione al mondo reale a come gli individui affrontano i traumi”.

Un altro punto di forza del finale diHereditary per molti critici è stato il fatto che fosse così cupo. Non c’è una ragazza (o un ragazzo) finale nel film horror di Ari Aster, e questo si adatta incredibilmente bene alla storia e al suo messaggio centrale. Questo aspetto è riassunto dal critico Alissa Wilkinson, che scrive per Vox, nella sua recensione:

“È possibile leggere Hereditary come un film sulla paura di ereditare la malattia mentale di un genitore, e anche se questo non è sicuramente il suo unico punto di vista, aggiunge un ulteriore livello di paura al film. Ma se, si chiede Hereditary, fosse tutto sbagliato? E se alla fine tutti noi soccombessimo al destino scritto nei nostri geni e nelle nostre stelle? Da quella parte c’è la follia. Ma la follia, di un certo tipo, è esattamente ciò che Hereditary cerca. Il film rimane impresso nella mente e rimane come un grumo nell’anima. Ed è deliziosamente contorto lungo il percorso. Hereditary ha carne da incubo da vendere e nessuno, alla fine, riesce a fuggire”.

Nel complesso, Hereditary del 2018 è il film che ha contribuito a far conoscere Ari Aster come regista horror. Sebbene ci siano molte scene scioccanti a cui il regista può attribuire il successo ottenuto con Hereditary (come il famigerato momento in cui Charlie viene decapitato), è anche merito del finale. Molte storie sono valide solo quanto i loro momenti finali e, nel caso di Hereditary, è il climax a cementarlo come uno dei migliori film horror del 21° secolo fino ad ora.