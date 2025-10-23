HomeCinemaVideo

I Love Lucca Comics & Games: intervista al regista Manlio Castagna

Di Chiara Guida

Ecco la nostra intervista a Manlio Castagna, regista di I Love Lucca Comics and Games. Il film-evento – presentato nella sezione Freestyle Arts della Festa del Cinema di Roma 2025 – celebra e racconta, per la prima volta sul grande schermo, la community e il dietro le quinte di una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi e amate al mondo. Il film documentario sarà poi distribuito in oltre 300 cinema il 10, 11 e 12 novembre da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un’esperienza trasformativa, un punto di incontro capace di portare migliaia di persone a vivere un’esplosione di gioia e creatività. Un luogo che genera felicità.

Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano…) e l’incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico nel suo genere. Ogni storia, personale e intima, diventa tassello di un viaggio universale, la linea di un arabesco che descrive un mondo di accoglienza e gentilezza, una comunità unita dalle stesse passioni e dalla voglia di stare insieme.

ALTRE STORIE

