Batman V Superman: Batman’s kill count, tutte le vittime di Batman [Video]

Sono molte le curiosità intorno a Batman v Superman Dawn of Justice, film diretto da Zack Snyder che per la prima volta ha portato sul grande schermo nello stesso film l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro. La webserie Folding Ideas si è occupata di analizzare la violenza nel film e il suo significato in un contesto più ampio.

Nel video, l’ospite Dan Olson scava metodicamente attraverso molteplici sequenze di Batman V Superman, al fine di stabilire che Batman non solo mutila ma uccide, direttamente o indirettamente, più persone nel corso del film. Successivamente, spiega il motivo per cui questa domanda è diventata un grande pomo della discordia per i fan del film – alcuni dei quali hanno sostenuto che Batman non toglie la vita di nessuno nel corso della pellicola.

Per la maggior parte dell’esistenza del personaggio attraverso diversi media, il giuramento di Batman è stato quello di non prendere mai una vita, anche mentre combatte i più terribili dei nemici (vedi il rifiuto di Batman di uccidere Joker ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan). Vi mostriamo il video per farvi un’idea di ciò che è successo in Batman V Superman.

Leggi la recensione di Batman v Superman Dawn of Justice

Qui di seguito la trama ufficiale del film:

“Temendo le azioni incontrastate di un supereroe pari ad una divinità, il formidabile e fortissimo vigilante di Gotham City decide di affrontare il più riverito salvatore di Metropolis , mentre il mondo si batte per capire di quale tipo di eroe ha bisogno. E con Batman e Superman in guerra, sorge qualcosa di nuovo che mette l’umanitá in un pericolo mai conosciuto prima”.

Ricordiamo che Batman v Superman Dawn of Justice, Zack Snyder è stato scritto da Chris Terrio, da un soggetto di David S. Goyer. In Batman v Superman saranno presenti Henry Cavill nel ruolo di Superman/Clark Kent e Ben Affleck nei panni di Batman/Bruce Wayne. Nel cast ci saranno anche: Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Ray Fisher, Jason Momoa e Gal Gadot. Batman v Superman Dawn of Justice è nelle sale italiane dal 23 marzo 2016.

Fonte: SR