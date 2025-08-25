Jason Momoa: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie ai suoi ruoli nelle serie Stargate Atlantis e Il Trono di Spade, l’attore Jason Momoa si è poi affermato anche al cinema, dando vita a personaggi che ben rispecchiano il suo carattere gentile e duro allo stesso tempo. Oggi Momoa è un apprezzato attore, che ha dimostrato di saper coltivare il suo talento e di potersi calare in ruoli e generi sempre diversi.

Ecco 10 cose che non sai su Jason Momoa.

Jason Momoa: i suoi film

1. Ha preso parte a importanti blockbuster. Il debutto cinematografico dell’attore avviene nel 2004 con il film Arrivano i Johnson, ma è solo con il film del 2011 Conan the Barbarian che Momoa raggiunge la celebrità anche sul grande schermo. Da quel momento si impone con la sua presenza con film come Jimmy Bobo – Bullet to the Head (2012), Wolves (2014), The Bad Batch (2016), C’era una volta a Los Angeles (2017), e si consacra grazie al ruolo di Aquaman nei film Justice League (2017) e Aquaman (2018). Nel 2021 torna a vestire i panni di Arthur Curry in Zack Snyder’s Justice League e nello stesso anno interpreta Duncan Idaho in Dune di Denis Villeneuve. Successivamente è protagonista del film Sweet Girl (2021) per Netflix e di Slumberland – Nel mondo dei sogni (2022). Nel 2023 entra nel franchise Fast & Furious con Fast X, dove interpreta il villain Dante Reyes, e nello stesso anno torna nei panni di Aquaman in Aquaman e il Regno Perduto. Tra i progetti più recenti figurano la serie Chief of War per Apple TV+ e il sequel Fast X: Part 2, atteso nei prossimi anni.

2. È celebre per i ruoli televisivi. L’attore inizia la sua carriera televisiva partecipando ad alcuni episodi della serie Baywatch (1999-2001), e in seguito in North Shore (2004-2005). Nel 2005 viene scelto per il ruolo di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis (2005-2009), che gli fa acquistare grande popolarità, cresciuta poi con il ruolo di Khal Drogo in Il Trono di Spade (2011-2012). Successivamente recita in The Red Road (2014-2015), Frontiera (2016-2018) ed è protagonista della serie See (2019-2022), conclusasi dopo tre stagioni. Nel 2022 compare anche nella miniserie comica Peacemaker in un cameo nei panni di Aquaman, mentre nel 2024 è atteso come protagonista della serie storica Chief of War, dove interpreterà un leader samoano nella lotta per l’indipendenza delle Hawaii.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttore. Nel 2018 l’attore si dedica anche alla produzione, ricoprendo tale ruolo per cinque episodi della serie Frontiera, dove è anche attore. Negli anni successivi Momoa ha continuato a impegnarsi dietro le quinte, firmando come produttore esecutivo il film The Last Manhunt (2022) e partecipando attivamente allo sviluppo della serie Chief of War di cui sarà protagonista e produttore per Apple TV+.

Jason Momoa è su Instagram

4. Ha un account personale. Momoa è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito oggi da oltre 18 milioni di persone. Sul suo account l’attore condivide fotografie legate alla sua vita privata, ai suoi viaggi e alle sue passioni, come il surf e le moto, oltre a numerosi contenuti promozionali dei suoi progetti cinematografici e televisivi più recenti.

Jason Momoa: la moglie e i figli

5. È sposato. L’attore ha sposato nell’ottobre del 2017 l’attrice Lisa Bonet. La coppia, legata dal 2005 e genitori di due figli nati rispettivamente nel 2007 e 2008, ha annunciato la separazione nel 2022, mantenendo comunque rapporti sereni. Oggi Momoa è spesso accostato sentimentalmente ad altre figure del mondo dello spettacolo, ma resta molto riservato sulla sua vita privata.

Jason Momoa in Aquaman

6. Ha fatto numerosi scherzi sul set. Nonostante l’aria da duro, Momoa è una personalità molto brillante e adora divertirsi, in particolare facendo scherzi. L’attore ha raccontato di aver organizzato più volte divertenti sorprese ai colleghi durante le riprese di Aquaman e Fast X, sottolineando però di aver sempre mostrato grande rispetto per colleghe come Nicole Kidman e Charlize Theron.

7. Non si aspettava di essere scelto per il ruolo. Momoa ha dichiarato di essere rimasto particolarmente sorpreso nell’apprendere di essere stato scelto per interpretare Aquaman. Nei fumetti il personaggio ha i capelli biondi ed è di razza caucasica, ma regista e produttori hanno voluto rinnovarne l’immagine, trovando in lui la scelta ideale. Una decisione che si è rivelata vincente e che ha contribuito a dare una nuova identità all’eroe sul grande schermo.

Jason Momoa e il suo fisico

8. Ha risposto alle critiche dei fan. L’attore è noto per avere un fisico statuario, ma dopo alcune foto in cui apparve leggermente fuori forma ha ricevuto critiche dai fan. Momoa ha risposto con autoironia, mostrando i suoi addominali e scherzando sul cosiddetto “dad bod”. Negli anni successivi ha continuato a condividere i suoi allenamenti per i ruoli in Dune, Aquaman e il Regno Perduto e Fast X, dimostrando sempre un’ottima forma fisica.

Jason Momoa esegue l’Haka

9. Si è esibito nella celebre danza.Durante la premiere di Aquaman nel 2018 l’attore ha dato spettacolo eseguendo l’Haka, la danza tradizionale maori. Negli anni successivi Momoa ha più volte riaffermato il suo legame con le radici culturali polinesiane, portando l’Haka anche in altre occasioni pubbliche come simbolo di orgoglio e identità.

Jason Momoa: età, altezza e peso

10. Jason Momoa è nato a Honolulu, nelle Hawaii, Stati Uniti, il 1 agosto 1979. Oggi ha 46 anni, è alto 193 centimetri e pesa circa 106 chili. La sua imponenza fisica e il suo carisma lo rendono una presenza inconfondibile sia sul grande che sul piccolo schermo.

Fonte: IMDb