La Cura del Benessere: nuovo trailer italiano del film di Gore Verbinski

La 20th Century Fox ha diffuso un secondo intrigante trailer italiano di La Cura del Benessere (A Cure for Wellness), horror psicologico diretto da Gore Verbinski (The Ring, Pirati dei Caraibi, The Lone Ranger) con Dane DeHaan, che vedremo in Valerian e la Città dei Mille Pianeti di Luc Besson, Jason Isaacs e Mia Goth.

Scritto da Justin Haythe (Revolutionary Road), il film segue le vicende di un giovane ambizioso – Dane DeHaan – inviato sulle Alpi svizzere per recuperare l’amministratore delegato della sua azienda da un misterioso centro benessere. Una volta in Europa, si renderà presto conto che lasciare la struttura non è così semplice e indolore e che il benessere dei pazienti, tra cui il personaggio interpretato da Mia Goth, non è propriamente l’obiettivo prioritario del centro.

La Cura del Benessere uscirà in Italia il 23 marzo 2017.

Curiosi di immergervi in queste atmosfere inquietanti e allucinate?