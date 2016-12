Star Wars Celebration 2017: i primi badge promozionali

Rogue One a Star Wars Story sta imperversando con grande successo sugli schermi di tutto il mondo ma alla Disney si continua a lavorare, sia per portare a termine gli altri progetti del franchise, sia per organizzare la nuova edizione della Star Wars Celebration 2017. Proprio in vista dell’evento che si terrà ad Orlando ad aprile del prossimo anno, sono stati diffusi questi artwork che raffigurano personaggi di Rogue One, Il Risveglio della Forza e Star Wars Rebels.

Il prossimo appuntamento con il franchise sarà tra un anno, con Star Wars Episodio VIII.

CORRELATI:

Star Wars Episodio VIII sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

Nel film torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Fonte: SR