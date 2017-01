Black Panther: una foto conferma Martin Freeman nel cast

Le riprese di Black Panther sono ufficialmente iniziate, a confermarlo le prime immagini dal set che vedono impegnato il protagonista Chadwick Boseman, ma le aggiunte al cast sembrano non essere finite.

L’ultimo arrivo in un cast di per sé già ricco segna un gradito ritorno in casa Marvel di Martin Freeman, attore già apparso nel Marvel Cinematic Universe in Captain America Civil War nei panni di Everett Ross.

Ad ufficializzare il ritorno una fotografia che vede l’attore impegnato sullo stesso set dove in precedenza erano stati immortalati Chadwick Boseman e Danai Gurira.

Ryan Coogler scriverà e dirigerà Black Panther che seguirà la storia di T’Challa, il re guerriero di Wakanda, da dove era stata interrotta in Captain America Civil War.

Non è ancora chiaro quali altri personaggi parteciperanno alla storia, anche se sembra una buona possibilità che nel film ci sia anche Ulysses Klaw, che ha esordito in Avengers Age of Ultron con il volto di Andy Serkis. Inoltre sembra ci possa essere spazio anche per Everett Ross, visto sempre in Civil War con il volto di Martin Freeman.

Chadwick Boseman interpreta il protagonista, T’Challa, già visto in Captain America Civil War. Con lui ci sono Michael B. Jordan che interpreterà Erik Killmonger (un villain nel materiale d’origine), il premio Oscar Lupita Nyong’o, che sarà Nakia, un ex membro del Dora Milaje di Wakanda, ora agente del Killmonger, e Danai Gurira nei panni di Okoye, un membro del Dora Milaje, le donne che si allenano per diventare le mogli del Re di Wakanda. Winston Duke sarà Man Ape, Angela Bassett sarà invece la madre di T’Challa.

Black Panther arriverà al cinema il 16 febbraio del 2018.

Fonte: Comic Book Movie