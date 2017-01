Stan Lee: 15 curiosità su “The Man” della Marvel

16 The Man: 15 curiosità su Stan Lee

Soprannominato The Man, è l’uomo immagine dell’azienda e con grande leggerezza è passato ad essere anche l’immagine dei film Marvel, indipendentemente dallo studio di produzione, perché compare in tutti i cinecomics che vedono protagonisti personaggi da lui creati. Ecco 15 cose che forse non sapete su Stan Lee.