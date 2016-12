Supervillain: gli scontri epici che vorremmo vedere

Il 2016 è stato un anno molto positivo per i supervillain dei fumetti, che hanno visto scontrarsi tra loro i buoni. Batman contro Superman, Iron Man contro Captain America; questi scontri hanno senza dubbio portato una ventata di novità, indipendentemente dalla riuscita dei film, nella struttura “buoni vs cattivi” tipica del cinecomics e del cinema in generale. Ma cosa accadrebbe se fossero i cattivi a scontrarsi tra loro?

Gli scontri epici tra supervillain che vorremmo vedere al cinema

Anche se a una rapida occhiata può sembrare che gli accostamenti siano volti a creare i stradizionali schieramenti di Marvel contro DC, non è questo il criterio di scelta (come dimostra, ad esempio, la coppia Bane/Gorilla Grood). Le associazioni sono prevalentemente operate per assonanza come dimostra alla perfezione l’ipotetico scontro a suon di ghiaccioli tra Mr. Freezer e Captain Cold (altra coppia esclusivamente DC), oppure quello tra due “mutanti” come Sandman e Clayface.

Che ne pensate? Qual è lo scontro che vorreste vedere di più?

