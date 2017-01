Jessica Alba: tra film e sensualità, le curiosità sull’attrice

Jessica Alba è una delle attrici più hot di Hollywood, e grazie al suo fascino latino riesce a suscitare desideri reconditi nei fan di tutto il mondo.

Questo suo successo è confermato anche sui social. Infatti, il profilo instagram di Jessica Alba è trai più seguiti in rete. Famosa per i suoi capelli perfetti e per la sua sensualità Jessica Alba ha debuttato in tv e poi ha trovato il successo in film come Honey, Fantastici 4, Sin City. In tutti questi titoli, Jessica Alba mostra le sue qualità grazie al corpo mozzafiato e il suo essere una sex symbol riconosciuto in tutto il mondo. Jessica Alba si è sposata giovanissima con il marito Cash Warren e da subito ha messo su famiglia.