Baby Driver: Edgar Wright pensa a un sequel

Il ritorno in sala di Edgar Wright con Baby Driver ha confermato l’amore che il pubblico nutre per il regista britannico. E parlando a Empire Podcast Wright ha confermato che si sta pensando a un sequel per Baby Driver.

“Lo studio mi ha chiesto di pensare a scrivere un sequel ed è divertente il fatto che questo film è uno degli unici progetti per cui avevo pensato a un sequel, perché penso che ci sia altro da raccontare di questi personaggi. Specialmente Baby, deve scoprire posti nuovi.”

Il regista ha poi spiegato perché questo film non potrà avere una struttura come quella della trilogia del Cornetto, ammesso che si vogliano considerare quei film (L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La Fine del Mondo) dei sequel l’uno dell’altro.

“Molti sequel devono escogitare dei metodi per far andare avanti le storie, a meno che non ci sia la possibilità di approfondire il personaggio… Penso che Baby Driver sia del secondo tipo, e ho un’idea che se sviluppata in un altro film, sovvertirebbe il suo coinvolgimento nel crimine in un altro modo e quindi lui non sarebbe più un apprendista.”

Il film arriverà il 7 settembre nei cinema italiani e vede protagonisti Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx.

Baby Driver: il nuovo trailer del film di Edgar Wright

Trama: La storia ruota attorno a un pilota che si presta a fughe criminali e che si affida al ritmo della sua musica preferita per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, il ragazzo dovrà prestarsi ad una rapina destinata al fallimento che metterà a rischio la sua vita, il suo amore e la sua libertà. La vicenda è in parte ispirata al video musicale “Blue Song” della band Mint Royale, che Wright diresse nel 2003.