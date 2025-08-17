Locked – In Trappola: le principali differenze con il film originale

Locked – In Trappola si discosta molto dal film che lo ha ispirato. Interpretato da Bill Skarsgård e Anthony Hopkins, il film è incentrato su Eddie, un criminale di strada che si ritrova intrappolato nell’auto di lusso personalizzata di un ricco (e pericoloso) medico di nome William. Il film è il remake in lingua inglese di 4×4, un thriller argentino diretto e co-sceneggiato da Mariano Cohn. Sia 4×4 che Locked iniziano con un’impostazione simile, sebbene Ciro e Enrique dimostrino di avere personalità diverse rispetto alle loro controparti americane.

I due film alla fine divergono nei loro finali, adottano orientamenti morali diversi e si concludono in modi molto diversi. In Locked – In Trappola, la narrazione rimane incentrata su Eddie e William, evidenziando la crescita di Eddie e la lezione del suo percorso. Al contrario, 4×4 adotta una prospettiva più ampia sulla società in generale. Il risultato sono due film che iniziano in modo simile ma finiscono in toni molto diversi.

Eddie di Locked è molto meno orribile di Ciro di 4×4

Ciro oltrepassa alcuni seri limiti morali che Eddie non oltrepasserebbe

La differenza più grande tra Locked e 4×4, si può trovare nel personaggio principale. Entrambi i film seguono in gran parte la stessa impostazione, seguendo un piccolo criminale dopo che irrompe in un veicolo da cui poi non riesce a fuggire. Tuttavia, Eddie di Locked è un personaggio molto diverso da Ciro di 4×4. Fin dal set, Eddie è ritratto in una luce piuttosto compassionevole. Nonostante tutti i suoi difetti (e ce ne sono molti), il suo amore per la figlia e il suo crescente rimpianto per il trattamento che le ha riservato gli conferiscono un arco narrativo avvincente e comprensibile.

Al contrario, il pubblico non trascorre molto tempo con la famiglia di Ciro prima che lui si introduca nell’auto, durante la quale è più sprezzante e volgare. Ciro oltrepassa costantemente limiti morali enormi che Eddie non avrebbe mai oltrepassato, infatti i due personaggi principali hanno opinioni molto distinte sull’uso dell’omicidio. La storia di Ciro presenta anche un finale molto più duro di quello di Eddie, che sopravvive e alla fine prospera dopo la conclusione del suo arco narrativo.

La ferita da arma da fuoco di Ciro è peggiore di quella di Eddie

William salva Eddie dalle sofferenze fisiche a cui Enrique aveva condannato Ciro

Sia in Locked che in 4×4, la persona intrappolata nell’auto è un criminale professionista con le risorse necessarie per quello stile di vita. Dopo essersi feriti nel tentativo di uscire dall’auto, entrambi gli uomini estraggono una pistola e cercano di rompere il vetro con un colpo. Rimbalzando sui finestrini antiproiettile, il proiettile finisce per colpire sia Eddie che Ciro alla gamba. In Locked, questa ferita rappresenta un problema importante per Eddie nel breve termine, ma William lo salva dopo che sviene per la perdita di sangue, fasciandogli le ferite.

Questo stabilisce la professione di William come medico e suggerisce che abbia molto più controllo sulla situazione di quanto Eddie (o il pubblico) inizialmente pensasse. Significa anche che la ferita alla gamba viene più o meno risolta come un colpo di scena. Al contrario, l’equivalente di William in 4×4 è Enrique, un medico che non fa lo stesso sforzo per aiutare Ciro. Di conseguenza, la ferita di Ciro si infetta sempre di più. Questo momento si inserisce nel trattamento più duro riservato a Ciro come personaggio, che ha una figlia come Eddie ma non ha una storia incentrata molto sul suo rapporto con lei.

Ciro rimane intrappolato in macchina molto più a lungo di Eddie

4×4 tiene Ciro separato dal resto del mondo per un periodo più lungo

Sia Eddie che Ciro trascorrono un lungo periodo in macchina nelle rispettive trame. Tuttavia, Ciro vive un’esperienza molto più dura, che si suppone duri molto più a lungo. Eddie rimane bloccato in macchina per alcuni giorni, un tempo sufficiente a infliggergli un grave esaurimento fisico e mentale. Tuttavia, Ciro ferito gravemente rimane intrappolato abbastanza a lungo da farlo iniziare a vacillare sotto pressione, mentre comincia a delirare. Questo si riflette nel trattamento complessivamente più duro che 4×4 riserva a Ciro rispetto a come Locked – In Trappola tratta Eddie.

Mentre Eddie subisce numerose ferite nel corso del film, William si concentra maggiormente sul lato cerebrale del loro antagonismo. Alla fine, la moglie e il figlio di Ciro ricevono una piccola fortuna dal medico, a differenza di William che quasi investe la figlia di Eddie, Sarah, per spezzare mentalmente Eddie. La tortura di Eddie in Locked – In Trappola è più frenetica e psicologica, mentre Ciro subisce un tormento fisico e mentale più lungo in 4×4.

William ed Enrique hanno delle figlie (ma solo una di loro è viva)

William è più apertamente malvagio in Locked

Una delle grandi rivelazioni di Locked è la motivazione di William nel tenere Eddie intrappolato. William alla fine rivela che sua figlia, che viveva anche lei in città, è stata uccisa durante una rapina. Spinto da una rabbia vendicativa contro l’idea generale della classe criminale che gliel’aveva portata via, William si fa costruire un’auto e aspetta di vendicarsi del prossimo criminale che lo prenderà di mira. Questa triste rivelazione ha un collegamento con il film originale, ma la figlia del dottore in 4×4 è effettivamente sopravvissuta al suo incontro con i criminali.

Durante una conversazione all’inizio del film tra Enrique e Ciro, il primo rivela che sua figlia e suo nipote sono stati derubati a mano armata nella loro casa. Tuttavia, nonostante il nipote di Enrique abbia avuto una pistola puntata alla testa per ore, entrambi sono sopravvissuti all’esperienza. Si scopre che i due si sono trasferiti a Barcellona. La rabbia di Enrique, come rivelato nel momento culminante, deriva più dalla sua furia nel sentirsi ripetere continuamente “almeno nessuno si è fatto male“. Si tratta comunque di un attacco a un familiare che infrange la sua visione della società, ma non uccide la figlia.

Ciro scappa dall’auto da solo (prima del finale)

Eddie non scappa finché William non ha schiantato l’auto

Ciro ed Eddie alla fine scappano entrambi dall’auto, ma Ciro lo fa più velocemente nella narrazione. Dopo un lungo periodo che esaurisce e distrugge mentalmente sia Ciro che Eddie, Enrique e William li raggiungono in macchina. Usando una pistola e i sedili elettroshock di cui è dotata la sua auto, William riesce a tenere Eddie sottomesso abbastanza a lungo da legarlo e impedirgli di tentare la fuga. Questo prepara William a unirsi a Eddie per un viaggio in auto che porta al climax del film.

Al contrario, Enrique viene distratto da una telefonata mentre si siede accanto a Ciro. Deponendo la pistola, Enrique viene colto di sorpresa quando Crio raccoglie abbastanza forza per afferrarla, sparargli e darsi alla fuga. È un’altra dimostrazione della differenza tra Eddie e Ciro come personaggi, poiché Ciro si dimostra più rapido nell’estrarre l’arma e più disposto a usare metodi letali. Enrique, leggermente ferito, lo raggiunge ma viene individuato dalla polizia, dando inizio a un terzo atto di 4×4 molto diverso da quello usato in Locked.

La tortura di Locked rimane un segreto (ed è più pubblica in 4×4)

Il culmine di 4×4 si svolge davanti alla polizia

Locked – In Trappola non rivela mai al pubblico cosa ha fatto William, il che rappresenta un distacco dal finale di 4×4. In Locked, William raggiunge Eddie in macchina e si allontana dalla città con una borsa di attrezzi sul sedile posteriore. William intende uccidere Eddie e disfarsi del suo corpo, ma Eddie riesce finalmente a farcela e disattiva l’auto in un momento critico, provocando un incidente a William e dandogli la possibilità di fuggire. Eddie sembra non dire a nessuno cosa è successo, tornando alla sua vecchia situazione di uomo cambiato.

Al contrario, l’arrivo della polizia trasforma lo scontro tra Ciro ed Enrique in uno spettacolo molto più pubblico. Tenendo Ciro sotto tiro, Enrique si scaglia contro il sistema di fronte a una folla di poliziotti, negoziatori e curiosi. Questo prepara il vero terzo atto del film, dove Ciro diventa un osservatore passivo mentre Enrique si scontra con il negoziatore della polizia, Julio. È qui che entra in gioco la vera differenza tra Locked e 4×4, poiché la reazione del pubblico a Enrique parla del nucleo teatrale del film.

I finali di Locked e 4×4 sono completamente diversi

4×4 ha un finale molto più cupo di Locked

Sebbene entrambi i film siano cupi e dipingano un cupo ritratto dei tempi moderni, Locked è in definitiva un film molto più edificante di 4×4. Locked parla in definitiva di un cattivo che impara ad apprezzare ciò che ha invece di concentrarsi su come il mondo lo tratta. Sfugge alla presa di William e conclude il film riunendosi con la sua famiglia. Locked è un film cupo, ma con un protagonista imperfetto ma comprensivo che impara una lezione importante. Al contrario, il finale di 4×4 è più incentrato sul puntare il dito accusatorio contro la società.

Messo alle strette dalla polizia, Enrique chiede al pubblico di sostenere le sue affermazioni secondo cui il mondo è distrutto – e molti sono d’accordo. È un finale molto più cupo, con la città divisa sulla giustificazione o meno delle azioni di Enrique. Rendendo la vendetta di William più personale e tenendola lontana dalla portata del pubblico, appare come un atto malvagio a sé stante. La decisione di Enrique di suicidarsi e il successivo arresto di Ciro, molto più cupo, evidenziano come i temi e il finale di 4×4 assumano una prospettiva molto più cupa rispetto alla conclusione di Locked.