The Batman: Josh Gad si candida al ruolo di Pinguino

Josh Gad ha appena dato vita sul grande schermo a LeTont, tirapiedi di Gaston ne La Bella e la Bestia, tuttavia sembra che voglia mirare ancora più in alto, nell’immaginario dei suoi fan, e partecipare al prossimo The Batman.

L’attore ha infatti condiviso sul suo account Twitter un’immagine del Pinguino, villain dell’Uomo Pipistrello, che potrebbe suggerire un’interessamento dell’attore al ruolo.

Sappiamo che The Batman, con Ben Affleck, diretto da Matt Reeves, sta subendo delle modifiche a causa del cambiamento del regista e quindi è plausibile che al fianco di Joe Manganiello, confermato come Deathstroke, possa comparire anche un nuovo cattivo, magari proprio il personaggio già interpretato da Danny DeVito in Batman Returns.

Che ne pensate?

The Batman sarà prodotto da Ben Affleck e Geoff Johns che firmano anche la sceneggiatura. Nel cast J.K. Simmons sarà Jim Gordon e Joe Manganiello sarà Deathstroke. Alla regia Matt Reeves.