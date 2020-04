Esattamente 20 anni fa, il 7 aprile del 2000, venne diffuso nell’ancora non troppo frequentato internet, il primo promo de Il Signore degli Anelli. Si trattava di un video in cui prendevano la parola alcuni dei protagonisti di questo viaggio, tra cui Peter Jackson, regista e mente dietro all’intero adattamento, e Elijah Wood, interprete di Frodo Baggins.

Il video diede la possibilità di dare una prima occhiata al lavoro che si stava facendo per portare a schermo un romanzo da sempre considerato intraducibile, un’opera tra le più importanti della letteratura del ‘900. Quell’adattamento, ora lo sappiamo, ha segnato un prima e un dopo, non solo per gli appassionati del romanzo, ma anche per tutti gli accoliti che sono seguiti e per tutti coloro che si sono approcciati al cinema da quel momento in poi.

Tecnicamente, narrativamente, a livello emozionale, Il Signore degli Anelli rappresenta ad oggi un esempio di adattamento cinematografico vincente, che ha settato nuovi standard non solo per il cinema di genere, che dopo l’uscita dei film ha ricevuto nuova linfa con nuove visioni e linguaggi, ma anche per la tecnica e per l’evoluzione degli effetti speciali e visivi nel mondo del cinema.

Ricordiamo che attualmente, Amazion Studios è al lavoro su una serie tv basata sulla mitologia tolkieniana.