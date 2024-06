Angry Birds 3, in produzione il terzo film

Rovio Entertainment Corporation, Sega e la società di produzione Prime Focus Studios di Namit Malhotra sono al lavoro su The Angry Birds Movie 3, con DNEG Animation come partner per l’animazione. Prime Focus Studios, Rovio e Sega produrranno il film in associazione con One Cool Group, Flywheel Media e dentsu.

La terza parte vedrà le ulteriori avventure di Red e Chuck, doppiati ancora da Jason Sudeikis (Ted Lasso) e Josh Gad (Frozen). Presto arriveranno altre notizie sul casting. Il film segue il successo dei primi due film di Angry Birds, che insieme hanno incassato più di mezzo miliardo in tutto il mondo. Sony è stata il partner di distribuzione dei primi due film, basati sulla popolare serie di giochi.

Angry Birds 3 sarà diretto da John Rice (The Angry Birds Movie). La sceneggiatura sarà scritta da Thurop Van Orman (The Angry Birds Movie 2), che sarà anche produttore esecutivo insieme a Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog). Il film sarà prodotto da John Cohen (The Garfield Movie), Dan Chuba (The Mitchells vs. the Machines) e Carla Connor.