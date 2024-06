Trolls 3 – Tutti insieme in streaming su NOW e in tv su SKY

Arriva in prima TV su Sky il nuovo capitolo del franchise campione d’incassi di DreamWorks Animation Trolls 3 – Tutti insieme, in onda venerdì 7 giugno alle 21:00 su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Con la caratteristica carica di gioia psichedelica di Trolls, composta dai classici e dai nuovi strabilianti successi pop, Trolls 3 – Tutti insieme è un’avventura senza eguali per tutta la famiglia, ricca di azione e colori arcobaleno. Nella versione italiana Lodovica Comello e Stash prestano la voce ai protagonisti, Poppy e Branch.

Basato sui Troll porta fortuna di Thomas Dam, i film della saga Trolls di DreamWorks Animation si sono fatti strada a colpi di musica e balli fino a raggiungere successi da record. Il cast dei doppiatori originali comprende Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric André, Kid Cudi, Daveed Diggs, Andrew Rannells, Amy Schumer, Troye Sivan, Kenan Thompson, Zooey Deschanel, gli NSYNC eCamila Cabello.

La trama di Trolls 3 – Tutti insieme

Poppy e Branch sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia! La loro vicinanza sempre maggiore, porta Poppy a scoprire che Branch ha un passato segreto. Un tempo faceva parte della sua boyband preferita, i BroZone, con i suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Bruce e Clay. I BroZone si sciolgono quando Branch era ancora un bambino, e lo stesso succede alla famiglia: è da allora che Branch non vede i suoi fratelli. Ma quando il fratello di Branch, Floyd, viene rapito per il suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar — Velvet e Veneer — Branch e Poppy intraprendono un viaggio tormentato e commovente per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.