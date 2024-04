Festival di Cannes 2024: nuovi titoli nella Selezione Ufficiale

Ci sono anche Oliver Stone e Michel Hazanavicius tra i nuovi titoli annunciato dal Festival di Cannes 2024, che si aggiungono a quelli già annunciati giorni fa nella selezione ufficiale della 77° edizione della kermesse francese. Eccoli di seguito:

CANNES PREMIERE

VIVRE, MOURIR, RENAITRE

Gaël Morel

MARIA

Jessica Palud

PROIEZIONI SPECIALI

SPECTATEURS

Arnaud Desplechin

NASTY

Tudor Giurgiu

LULA

Oliver Stone

AN UNFINISHED FILM

Lou Ye

FUORI CONCORSO

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte

CONCORSO

LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES

Michel Hazanavicius

TREI KILOMETRI PANA LA CAPATUL LUMII

(Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde)

Emanuel Parvu

THE SEED OF THE SACRED FIG

Mohammad Rasoulof

Il Festival di Cannes 2024 si svolgerà dal 14 al 25 maggio.