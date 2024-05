Godzilla e Kong: in sviluppo un nuovo film, ingaggiato lo sceneggiatore

Legendary Pictures e Warner Bros. Discovery hanno trovato lo sceneggiatore per il prossimo film dell’universo di Godzilla-King Kong dopo Godzilla e Kong – Il nuovo impero.

Secondo un recente rapporto di THR, Dave Callahan (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) è stato incaricato di scrivere il prossimo film del “MonsterVerse“. Sebbene non si sappia ancora nulla del film, esso seguirà il recente Godzilla e Kong – Il nuovo impero, che ha riscosso un grande successo al botteghino e ha dimostrato che la mostruosa coppia è ancora un’attrazione enorme.

Con Callahan a bordo, non è chiaro quale sarà il futuro del progetto ancora in fase di sviluppo. Secondo THR, il regista Adam Wingard non ha ancora deciso se tornare al franchise, nonostante la Legendary lo desideri. Adam Wingard ha ancora in programma di realizzare il suo prossimo film, Onslaught con la A24, prima di decidere quale sarà la sua prossima mossa.

Dopo l’uscita all’inizio di quest’anno, Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha incassato poco meno di 555 milioni di dollari al botteghino globale, diventando il secondo film con i maggiori guadagni nel MonsterVerse, subito dopo Kong: Skull Island del 2017 (568 milioni di dollari).

Di cosa parla Godzilla e Kong – Il nuovo impero?

“L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico della Legendary Pictures fa seguito all’esplosiva resa dei conti di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che contrappone l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette in discussione la loro stessa esistenza – e la nostra”. Godzilla e Kong – Il nuovo impero approfondisce la storia di questi Titani e le loro origini, nonché i misteri dell’Isola del Teschio e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità”.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero è diretto e prodotto da Adam Wingard da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater. L’ultimo capitolo è interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.