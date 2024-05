Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Stagione 4: cosa c’è da sapere in vista dell’arco di addestramento di Hashira

L’arco del Villaggio degli Spadaccini ha conquistato il mondo e ha ricordato a tutti perché Demon Slayer è uno dei migliori show della televisione. Con la prossima stagione già imminente, è ora di guardare a ciò che verrà. L’arco dell’Addestramento di Hashira sarà la trama più importante della serie fino ad ora, poiché Tanjiro e i suoi amici si preparano al successivo incontro con Muzan Kibutsuji.

Mentre stiamo lentamente raggiungendo le fasi finali della serie, i fan di tutto il mondo aspettano di vedere cosa riserverà la prossima stagione. Certo, potreste aver letto il manga anni fa, ma vedere questa serie prendere vita grazie alle splendide animazioni di Ufotable rende la serie degna di essere guardata, anche se sapete già cosa succederà alla fine. Se non riuscite ad aspettare il prossimo arco narrativo o volete sapere quando vedrete tornare i vostri personaggi preferiti, non preoccupatevi. Ecco tutto quello che sappiamo su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Stagione 4.

Quando uscirà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer andrà in onda su Crunchyroll il 12 maggio 2024, diversi mesi dopo la prima teatrale del primo episodio. L’arco di addestramento di Hashira ha debuttato nel febbraio 2024 con grande successo. Si spera che il ritorno della serie a maggio possa continuare.

La quarta stagione di “Demon Slayer” ha un trailer?

Il trailer di Demon Slayer ci presenta nuovamente la leggendaria Hashira. Diverse inquadrature del trailer sono tratte dal primo episodio della stagione e la data di uscita è confermata.

Cosa ci si aspetta dalla quarta stagione di Demon Slayer?

L’arco dell’Addestramento degli Hashira si svolge subito dopo la storia del Villaggio degli Spadaccini. In questo arco, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke si allenano con gli Hashira per diventare più forti e sconfiggere Muzan Kibutsuji.

Gli Hashira spingeranno i giovani guerrieri al punto di rottura. Il loro allenamento è rigoroso, ma saranno sempre pronti alla sfida. Questo arco narrativo preparerà il terreno per la battaglia finale e chiederà: Tanjiro sarà in grado di fermare Muzan Kibutsuji e salvare sua sorella Nezuko? Non vi spoileriamo nulla, ma sappiate che questo arco presenta alcuni dei momenti più avvincenti e di azione sbalorditiva di tutta la serie Demon Slayer.

La quarta stagione di “Demon Slayer” è la stagione finale?

Scritto da Koyoharu Gotouge, Demon Slayer presenta 11 archi narrati in 23 volumi. La decima stagione di Demon Slayer è l’arco dell’addestramento di Hashira. Anche se non è stato confermato nulla, non è certo che la prossima stagione sarà l’ultima della serie. L’arco finale sarà probabilmente riservato a una stagione a sé stante.

Demon Slayer è una serie manga concisa rispetto ai suoi predecessori come Naruto, Dragon Ball e One Piece: supera i 600 capitoli (e One Piece ha superato i 1.000 numeri ed è ancora in corso). Dato che Demon Slayer conta solo 206 capitoli e che l’arco di formazione di Hashira è il penultimo, sappiamo che questi ultimi due archi saranno i migliori.

Dove posso guardare Demon Slayer?

È possibile vedere in streaming tutte le stagioni di Demon Slayer in giapponese e in inglese su Crunchyroll. Le stagioni precedenti della serie sono disponibili anche su Hulu e Netflix. Se volete recuperare o rivivere i vostri momenti preferiti, guardate Demon Slayer utilizzando il link qui sotto.



Qual è la storia di Demon Slayer?

Koyoharu Gotouge è un mangaka giapponese noto soprattutto per aver creato la popolare serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La serie segue la storia di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia viene uccisa e sua sorella trasformata in un demone. La serie è stata apprezzata per l’azione, i personaggi e lo stile artistico. È stata anche un successo commerciale, con oltre 150 milioni di copie in circolazione.

Gotouge è nato nella prefettura di Kumamoto, in Giappone, nel 1989. Ha iniziato a disegnare manga in giovane età e si è ispirato a vari manga, tra cui Hirohiko Araki (JoJo’s Bizarre Adventure), Masashi Kishimoto (Naruto), Tite Kubo (Bleach) e Hideaki Sorachi (Gintama). Demon Slayer è stato pubblicato per la prima volta su Weekly Shonen Jump nel 2016 e si è concluso nel 2020. La serie è stata successivamente adattata in una serie anime, che è diventata un fenomeno mondiale.

L’anime Demon Slayer ha debuttato nell’aprile 2019, conquistando il mondo. La prima stagione racconta il viaggio di Tanjiro e la perdita che lo porta a diventare un cacciatore di demoni. La seconda trama è stata adattata in un lungometraggio, Demon Slayer: Mugen Train. Anche se è stato distribuito durante la pandemia COVID-19, Mugen Train ha fatto di Demon Slayer uno dei più grandi anime del mondo, dopo aver guadagnato ben 507,1 milioni di dollari al botteghino.

Demon Slayer è spesso lodato per l’azione, i personaggi e lo stile artistico. La serie ha avuto successo commerciale, con oltre 150 milioni di copie in circolazione. Proprio come i suoi idoli Araki, Kishimoto, Kubo e Sorachi, Gotouge ha creato una serie che resisterà alla prova del tempo. Che sia attraverso il manga o l’anime, Demon Slayer è diventata una serie che ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo.