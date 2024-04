Il mistero di Sleepy Hollow, il remake è ancora in lavorazione alla Paramount

Il remake di Il mistero di Sleepy Hollow è ancora in corso alla Paramount Pictures poiché, secondo The Hollywood Reporter, lo studio ha annunciato che rinnoverà il suo accordo di first-look con la regista Lindsey Anderson Beer e la sua società di produzione Lab Brew. Questa dovrebbe essere una notizia entusiasmante per i fan della storia spettrale scritta per la prima volta da Washington Irving più di due secoli fa, alla luce del fatto che Anderson Beer ha dimostrato sul campo la sua capacità di lavorare a franchise molto amati.

A settembre, Perri Nemiroff di Collider si è incontrata con la scrittrice e regista per parlare della sua visione per Sleepy Hollow e di come intende trasformare la classica storia di Halloween in qualcosa di suo. La regista ha spiegato che il suo lavoro al franchise di Pet Sematary l’ha aiutata a lavorare all’amata IP con il giusto rispetto, pur approcciandosi al materiale originale con uno spirito propositivo e creativo. Staremo a vedere in che modo questo nuovo adattamento si aggiungerà alla lunga storia che ha coinvolto anche Tim Burton nel 1999.

Il film vedeva protagonisti Johnny Depp e Christina Ricci, contro il meraviglioso Christopher Walken.