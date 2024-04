Mission: Impossible 8, nel cast uno dei protagonisti di Severance

Secondo The Hollywood Reporter, Tramell Tillman è l’ultimo attore in ordine di tempo a unirsi all’impresa di Tom Cruise in Mission: Impossible 8. Tillman è noto soprattutto per aver contribuito all’affascinante serie AppleTV+, Severance. Interpretata anche da Adam Scott e Patricia Arquette, la serie ruota attorno a un’azienda immaginaria che consente ai dipendenti di scegliere di avere una procedura che separa la loro personalità lavorativa da quella domestica. Tillman interpreta il supervisore di Mark (Scott), Milchick, che supervisiona i misteriosi avvenimenti della compagnia.

Il suo ruolo in Mission: Impossible 8 non è stato rivelato, ma si unisce a un afflusso di nuovi membri del cast nel franchise. Sul cartellone apparirà anche Katy O’Brian, che ha attirato l’attenzione del pubblico nel film A24, Love Lies Bleeding. Anche Nick Offerman e Hannah Waddingham appariranno nel seguito di Mission: Impossible: Dead Reckoning. Inizialmente pubblicizzato come la seconda parte corrispondente a Mission: Impossible: Dead Reckoning Part I, il film in uscita viene ora pubblicizzato esclusivamente come Mission: Impossible 8.

Sebbene non sia stata stabilita alcuna sinossi ufficiale del nuovo film, ci sono molti punti della trama che il pubblico può intuire dopo gli eventi dell’ultimo film. Hayley Atwell, Simon Pegg, Henry Czerny, Pom Klemetieff, Vanessa Kirby e Ving Rhames torneranno tutti nel film sequel che segue il cliffhanger di Dead Reckoning. Ethan Hunt (Tom Cruise) deve ancora trovare un modo per sconfiggere l’insidiosa intelligenza artificiale che ha portato via la vita a uno di loro.