Inside Out 2: i numeri prevedono che il film Pixar sarà uno dei maggiori successi dell’anno

Inside Out 2 della Disney e della Pixar è attualmente destinato ad avere una delle maggiori aperture al botteghino del 2024.

Secondo Deadline, Inside Out 2 dovrebbe guadagnare tra gli 80 e gli 85 milioni di dollari al botteghino nazionale nei tre giorni della festa del papà, quando arriverà nelle sale statunitensi il 14 giugno 2024.

Si tratta di un risultato simile a quello di Dune: Parte Due di Denis Villeneuve di Denis Villeneuve, che ha aperto con 82,5 milioni di dollari, e Godzilla x Kong: The New Empire di Adam Wingard, che ha aperto con 80 milioni di dollari. Dune: Parte Due e Godzilla e Kong – Il nuovo Impero sono i due film del 2024 che hanno incassato di più negli Stati Uniti.

In confronto, Inside Out del 2015 ha guadagnato 90,4 milioni di dollari nel weekend di apertura. Ha poi guadagnato 858,8 milioni di dollari al botteghino mondiale, a fronte di un budget stimato di 175 milioni di dollari.

Di cosa parla Inside Out 2?

Inside Out 2 della Disney e della Pixar torna nella mente dell’adolescente Riley, appena uscito dalla scuola, proprio mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni!”, recita la sinossi ufficiale. “Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo gestiscono un’operazione di successo a detta di tutti, non sanno bene come sentirsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola”.

Il cast vocale di Inside Out 2 comprende Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith nel ruolo di Tristezza, Lewis Black nel ruolo di Rabbia, Tony Hale nel ruolo di Paura, Liza Lapira nel ruolo di Disgusto, Maya Hawke nel ruolo di Ansia, Ayo Edebiri nel ruolo di Invidia, Adèle Exarchopoulos nel ruolo di Ennui, Paul Walter Hauser nel ruolo di Imbarazzo, Kensington Tallman nel ruolo di Riley, Diane Lane nel ruolo di Mrs. Anderson, Kyle MacLachlan nel ruolo di Mr. Anderson, June Squibb nel ruolo di Nostalgia, Ron Funches nel ruolo di Bloofy, Yvette Nicole Brown nel ruolo di Coach Roberts e John Ratzenberger nel ruolo di Fritz.

I biglietti per Inside Out 2 sono ora in vendita. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 14 giugno 2024.