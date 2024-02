Plaion Pictures ha diffuso tre nuove clip in occasione dell’uscita al cinema di My Sweet Monster, film d’animazione per tutta la famiglia ispirato alle più grandi fiabe di sempre e diretto da Viktor Glukhushin, che ha già conquistato nel 2022 il box office italiano con Lo schiaccianoci e il flauto magico.

Divertente viaggio che mescola avventura, magia e amore, il titolo affronta tematiche molto importanti e attuali, senza dimenticare gli elementi che da sempre hanno contribuito a caratterizzare i migliori classici animati: splendide animazioni e canzoni travolgenti completamente adattate in italiano.

Le tre clip ufficiali di My Sweet Monster sono disponibili ora su YouTube:

Clip “Madre Natura”:

Clip “Sono la principessa Barbara”:

Clip “La grande fuga”:

Le clip raccontano in pochi minuti le tematiche cardine attorno a cui ruota il film. “Madre Natura”, infatti, insiste sull’importanza della natura, evidenziando al tempo stesso come spesso gli esseri umani vogliano ingiustamente avere controllo su di essa.

“Sono la principessa Barbara”, invece, ritrae il divertente primo incontro fra i protagonisti, presentando le loro irresistibili personalità e spiegando perché la principessa non voglia tornare nel suo palazzo natale, da cui è scappata per sfuggire alle continue imposizioni del padre e a un matrimonio combinato con il perfido Joyce. Che Barbara non sia la solita principessa in attesa del principe azzurro che la salvi, è chiaro anche nella clip “La grande fuga”, un’emozionante sequenza in cui la giovane protagonista e i suoi nuovi amici dimostrano tutto il loro coraggio fuggendo dagli incredibili robot di Joyce.

My Sweet Monster è una fiaba moderna che farà felice tutta la famiglia, regalando risate e tante emozioni, anche grazie alle canzoni travolgenti completamente adattate in italiano, oltre a spunti di riflessione sul mondo che ci circonda. La coraggiosa e romantica principessa Barbara è una protagonista estremamente attuale, in cerca del suo grande amore ma decisa a scrivere da sola il proprio destino senza rimanere intrappolata nella gabbia dorata costruitale dal padre, il Re. A sostenerla in questa avventura troverà due compagni di viaggio inseparabili: un simpatico coniglio parlante, testardo e sbruffone ma sempre pronto ad aiutare i propri amici, e il tenero Bogey, guardiano della foresta additato dagli altri come mostro, ma che dietro all’aspetto peloso cela un cuore d’oro.

Tra omaggi alle fiabe più amate di sempre e intuizioni originali, questa animazione saprà parlare al pubblico di ogni età, divertendo ed emozionando grazie ai suoi personaggi unici e ben caratterizzati. My Sweet Monster, una storia incantevole ispirata alle fiabe ma che grazie alla sua originalità farà breccia nel cuore di tutti, attende grandi e piccini al cinema da oggi, 29 febbraio 2024.