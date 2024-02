Jar Jar Binks è stato introdotto in Star Wars: Episodio 1 – La minaccia fantasma e quasi immediatamente è diventato uno dei personaggi più detestati che abbiano mai messo piede nell’universo di Star Wars.

Da allora, con il passare del tempo, alcuni fan si sono ammorbiditi riguardo al personaggio innegabilmente irritante in CGI, ma George Lucas ha chiaramente preso in considerazione le critiche, poiché rispetto alla sua presenza in Episodio 1, il goffo gungan è poi quasi sparito dal franchise, e aveva solo una scena in La vendetta dei Sith. Binks non è mai più apparso in nessun film o programma televisivo di Star Wars, ma un fumetto ha rivelato che era diventato un mendicante.

Ahmed Best ha fornito la voce e la performance in motion capture per Jar Jar Binks, e ora l’attore ha suggerito in un nuovo post sui social media che potrebbe riprendere il ruolo. La citazione “proprio quando pensavo di essere fuori, mi hanno riportato dentro” da Il Padrino Parte III sembrerebbe indicare che sta effettivamente rivisitando il suo ruolo più famoso/famigerato, ma oltre a #StarWars e #JarJarBinks, c’è anche un hashtag #Activision che rende la deduzione meno immediata.

Ciò ha portato a supporre che stia effettivamente lavorando a qualcosa per Call of Duty, che in passato ha introdotto skin per vari personaggi della cultura pop. Best ha avuto la possibilità di tornare in Star Wars nei panni di un personaggio diverso, il Maestro Jedi Kelleran Beq, nella terza stagione di The Mandalorian.