Berlino: codice rosso, Apple TV+ annuncia il rinnovo per una seconda stagione

Di Chiara Guida

Berlino: codice rosso
Slavko Popadić in “Berlino: codice rosso”, ora disponibile su Apple TV+.

Apple TV+, in coproduzione con ZDF, ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione da otto episodi di “Berlino: codice rosso“, un medical drama in lingua tedesca dal ritmo serrato vincitrice del German Television Award come Miglior Serie Drammatica. Creato dall’ex medico di pronto soccorso – diventato sceneggiatore – Samuel Jefferson, la serie vede come protagonisti Haley Louise Jones (“La mia prediletta”, “Paradise”) e Slavko Popadić (“Crooks”).

Fin dal debutto, la serie, co-creata da Viktor Jakovleski, ha riscosso un successo di respiro internazionale. Definita “avvincente”, “esaltante” e “il medical drama più emozionante e coinvolgente degli ultimi anni” e descritta come “dinamica” e “all’avanguardia”, la serie si distingue per “riprese immersive e montaggio serrato”, oltre a un cast “di prim’ordine” che offre “interpretazioni sincere e una grande rappresentazione del caos e del logorio emotivo del pronto soccorso”, mantenendo il pubblico “col fiato sospeso per scoprire cosa accadrà”. Il gradimento di pubblico e critica è cresciuto parallelamente all’uscita di nuovi episodi ogni settimana su Apple TV+, portando “Berlino: codice rosso” a conquistare un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

La trama della prima stagione di Berlino: codice rosso

La prima stagione ha mostrato agli spettatori che gestire un pronto soccorso caotico nell’ospedale più complicato e sovraffollato di Berlino non è un compito da poco per la giovane dottoressa Parker (Haley Louise Jones), che cerca un nuovo inizio nella grande città dopo l’implosione della sua vita privata a Monaco. Quando cerca di attuare le riforme necessarie, Parker si scontra con la resistenza del personale ospedaliero, sottopagato, mal equipaggiato e costantemente stremato, che sopravvive solo grazie a un’indispensabile dose di umorismo nero. Eppure, di fronte a un sistema sanitario sempre più spietato, questa squadra malconcia deve mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per salvare delle vite.

Berlino - codice rosso
afak Şengül in “Berlino: codice rosso”, ora disponibile su Apple TV+.

“Berlino: codice rosso” vede protagonisti Haley Louise Jones e Slavko Popadić insieme a un cast corale che comprende Şafak Şengül (“Una mamma contro G. W. Bush”), Aram Tafreshian (“Dogs of Berlin”), Samirah Breuer (“Il Grifone”), Bernhard Schütz (“Barbari”) e Peter Lohmeyer (“I don’t work here”) e Benjamin Radjaipour (”Fidanzata in affitto”).

La prima stagione di “Berlino: codice rosso” ha ottenuto sei nomination ai German Television Award, tra cui: Miglior Serie Drammatica; Miglior Attrice Haley Louise Jones; Miglior Attore Slavko Popadić; Miglior Regia Alex Schaad e Fabian Möhrke; Miglior Fotografia Tim Kuhn e Jieun Yi; Miglior Montaggio Gesa Jäger, Julia Kovalenko, Adrienne Hudson e Bobby Good, vincendo per Miglior Serie Drammatica e Miglior Fotografia.

La serie è prodotta da Violet Pictures e Real Film Berlin per Apple TV+ e ZDF, con Alexis von Wittgenstein (“Oktoberfest: birra e sangue”) di Violet Pictures e il nominato agli Emmy Henning Kamm (“Unorthodox”) di Real Film come produttori esecutivi.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
