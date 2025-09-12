Super Mario Galaxy – Il film: un trailer rivela il titolo ufficiale!

Il sequel del film Super Mario Bros. (qui la nostra recensione) ha un titolo ufficiale: Super Mario Galaxy – Il film. Uscito nel 2023, l’adattamento cinematografico da record della Universal della serie di videogiochi Mario della Nintendo è stato un grande successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in totale. Ha reso popolari gli adattamenti dei videogiochi e ha portato a un sequel, che uscirà nelle sale il 3 aprile 2026.

Ora, Illumination ha rivelato il titolo ufficiale del sequel in arrivo con un teaser trailer, che indica una massiccia espansione del mondo di Super Mario Bros. Con la rivelazione di questo titolo, si stabilisce anche che il sequel prende ispirazione dall’omonimo videogioco Nintendo pubblicato nel 2007.

La notizia è stata annunciata durante un Nintendo Direct, in vista del 40° anniversario del videogioco originale “Super Mario Bros.” del 13 settembre 1985. Il Nintendo Direct è iniziato proprio con il teaser del sequel, che mostra dunque Mario addormentato sotto un albero con il castello della Principessa Peach in lontananza, mentre la telecamera inquadra lo spazio. Si intravedono rapidamente Monty Mole che scava sottoterra, Cheep Cheeps che nuota in un ruscello e i Toads che corrono intorno al castello.