Black Phone 3 si farà solo a una condizione, rivela il regista della saga

Dopo che Black Phone 2 ha conquistato il primo posto al botteghino nel weekend di apertura, ponendo fine al calo di incassi della Blumhouse, non sorprende che si stia già parlando di un terzo film della serie horror. Tuttavia, il regista della serie Scott Derrickson ha posto una condizione fondamentale per decidere se Black Phone 3 vedrà la luce.

In un’intervista con Variety avvenuta prima dell’uscita di Black Phone 2 nelle sale cinematografiche il 17 ottobre, a Derrickson è stato chiesto cosa potrebbe riservare il futuro al Grabber (interpretato da Ethan Hawke) in un terzo film. La chiave per Derrickson è che non vuole che un potenziale terzo film sia un “rifacimento” di ciò che la serie ha già fatto. Ha aggiunto:

Quello che posso dire è che il mio atteggiamento nei confronti di un sequel è che non c’è davvero alcuna giustificazione per realizzarne uno, a meno che non si stia sinceramente cercando di realizzare un film migliore del primo. Se si vuole realizzare un terzo film, questo deve essere migliore del secondo, che a sua volta deve essere migliore del primo. Pochissimi film riescono in questo intento.

L’originale The Black Phone, uscito nel 2022, seguiva un giovane adolescente di nome Finney (Mason Thames), rapito da un serial killer chiamato Grabber. Mentre è tenuto prigioniero, Finney scopre di poter sentire le voci delle vittime passate di Grabber attraverso un telefono scollegato. Con questo e l’aiuto di sua sorella, Gwen (Madeleine McGraw), Finney riesce a uccidere Grabber.

In Black Phone 2, tuttavia, Finney e Gwen continuano a essere tormentati dal Grabber, che torna dalla morte e ha una serie di nuovi poteri che lo rendono ancora più spaventoso.

Alcuni indicatori potrebbero mettere in dubbio che Derrickson abbia soddisfatto la sua stessa condizione con Black Phone 2: il sequel è “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes, ma è inferiore a The Black Phone sia nella valutazione della critica che in quella del pubblico;.

Derrickson ammette quanto sia difficile realizzare con successo una trilogia che migliori progressivamente. Nell’intervista, afferma che la trilogia Evil Dead di Sam Raimi e la trilogia Night of the Living Dead di George Romero sono gli unici due esempi nella storia del cinema di trilogie in cui tutti e tre i film sono ottimi e migliorano progressivamente.

Resta da vedere se Black Phone 3 avrà la possibilità di entrare in quella lista. È ancora troppo presto per avere un quadro completo degli incassi al botteghino, ma Black Phone 2 ha superato il suo predecessore nel weekend di apertura, con 42,01 milioni di dollari contro i 35,89 milioni di dollari in tutto il mondo. Al momento, però, non c’è alcuna conferma che verrà realizzato un terzo film della serie Black Phone.