Black Phone 2, spiegazione del finale: come ritorna il Grabber e cosa vuole

Black Phone 2 riporta in scena il Grabber in modo sorprendente (ed efficace). Seguito del film del 2021 The Black Phone, il nuovo film vede il ritorno di Mason Thames nel ruolo di Finny e Madeleine McGraw in quello di Gwen. Nel corso di quattro anni, i due hanno cercato di superare il trauma dell’aggressione subita. Tuttavia, la minaccia del Grabber non è stata completamente risolta.

Film molto più soprannaturale del primo, Black Phone 2 espande i poteri di alcuni personaggi e stabilisce ulteriori regole su come funzionano i fantasmi e le abilità psichiche in questo universo. Nel corso della trama, il film rivela anche la vera storia del Grabber e il suo legame segreto con la madre di Finny e Gwen, morta da tempo.

Come ritorna il Grabber in Black Phone 2

Il Grabber appare in Black Phone 2 come uno spirito vendicativo, conferendogli una nuova serie di poteri. Anni dopo il primo film, Gwen continua a sognare tre bambini assassinati nello stesso campo estivo. Si scopre gradualmente che i tre sono stati le prime vittime del Grabber, e la loro paura persistente alimenta il suo spirito indugianti.

Si scopre che il Grabber ha potere nel campeggio, confermando che le anime persistenti di quelle vittime alimentano lo spirito omicida. Il Grabber appare a Gwen nei suoi sogni e si dimostra capace di attaccarla e ferirla nel mondo reale in modo simile a Freddy Krueger della serie Nightmare on Elm Street.

Il Grabber conferma che dopo la sua morte è stato mandato all’inferno. Questo ha portato alla svuotamento della sua anima, lasciando solo gli aspetti peggiori di sé stesso. Questa è l’entità che sta attaccando Gwen, con il Grabber che intende ucciderla per vendicarsi di Finny per averlo ingannato e averlo spinto a uccidere suo fratello nel primo film.

Il Grabber è persino in grado di attaccare altre persone nel mondo reale mentre si trova vicino al campeggio, portando al culmine del film. La fonte del suo potere si rivela anche la sua debolezza, poiché trovare i corpi dei tre ragazzi per poterli finalmente seppellire indebolisce il Grabber e dà a Gwen la possibilità di contrattaccare.

La spiegazione dei poteri di Gwen in Black Phone 2

Gwen era stata descritta come dotata di un certo potenziale psichico in The Black Phone, ma il cambiamento di focus del sequel verso di lei rivela anche di più sulle sue capacità. In Black Phone 2, Gwen comunica con gli spiriti dei morti attraverso i suoi sogni. È così che le prime tre vittime del Grabber contattano Gwen, aiutandola a raggiungere il campeggio.

Le abilità di Gwen crescono man mano che il film procede. È in grado di stabilire una sorta di connessione con la madre morta da tempo, apparentemente trascendendo lo spazio e il tempo per comunicare con una versione di lei di anni prima. Gwen arriva anche a realizzare gradualmente il suo pieno potere nel mondo dei sogni, imparando a reagire contro il Grabber.

Questo si rivela cruciale per il climax di Black Phone 2, con Gwen che usa le sue capacità nel mondo dei sogni per combattere il Grabber e aiutare a recuperare i corpi dei tre ragazzi da un lago ghiacciato. Questo permette agli spiriti di aiutare a combattere il Grabber, ponendo fine alle loro sofferenze e fermando definitivamente il Grabber una volta per tutte.

Come Black Phone 2 riconsidera il legame tra il Grabber e la madre di Finn

Una delle grandi rivelazioni in Black Phone 2 è il destino di Finny e della madre di Gwen, Hope. Si scopre che Hope aveva gli stessi poteri di Gwen, il che suggerisce che questi siano stati tramandati lungo la loro linea familiare. Mentre Gwen ha ereditato la maggior parte del potenziale psichico, questo spiega anche perché Finny abbia una certa capacità di comunicare con i defunti.

Si scopre che Hope era una consulente nello stesso campo in cui un tempo lavorava il Grabber. Conosciuto come Wild Bill Hickok dal personale e dai campeggiatori, il Grabber ha commesso i suoi primi omicidi mentre era al campo. Negli anni successivi, le capacità psichiche di Hope le hanno permesso di assistere alla cattura da parte di Bill di un ragazzo che consegnava i giornali (si presume fosse Billy).

Tuttavia, il Grabber l’ha vista arrivare a casa sua per confermare la notizia e l’ha catturata prima che potesse informare le autorità. È stato il Grabber ad uccidere Hope, facendo passare la morte come un suicidio per nascondere i sospetti. Questo dà a Finny e Gwen un ulteriore incentivo a sconfiggere il Grabber una volta per tutte, vendicando così la loro madre.

Questo aggiunge anche un livello più oscuro al primo film, dando al Grabber un legame più profondo con Finny e Gwen. Essendo stato a casa loro e ora consapevole di chi fosse la loro madre, l’attenzione finale del Grabber su Finny sembra molto più maliziosa e mirata, col senno di poi.

Il vero significato di Black Phone 2

Black Phone 2 è un film sulla fede e sul trauma, soprattutto quando il conflitto con il Grabber diventa il fulcro della narrazione. Finny è descritto come sconvolto dagli eventi del primo film, che seppellisce il suo trauma sotto uno strato di sarcasmo adolescenziale e marijuana. Quando Gwen finalmente lo affronta su questo, Finny scoppia in lacrime.

Il suo trauma è alimentato non solo dalla rabbia persistente per ciò che gli è successo, ma anche dalla paura che rimane dentro di lui. Amette in lacrime che non vuole più avere paura o essere arrabbiato. Questo è il motivo per cui inizialmente non aiuta i tre giovani fantasmi e spiega gran parte della sua personalità distaccata nel primo atto del film.

Superare quel trauma affrontandolo apertamente si rivela la chiave, con Finny che sferra persino alcuni colpi piuttosto duri al Grabber una volta che è stato indebolito abbastanza da Gwen e dagli altri affinché altre persone reali possano interagire con la sua forma invisibile. Alla fine del film, Finny ha superato il suo trauma in modo fortemente emotivo.

L’altro grande elemento del film è la fede. Gwen ammette al suo interesse amoroso Ernesto che prega Gesù, e alla fine la sua fede si rivela meritevole. Mentre il Grabber è stato mandato all’inferno dopo la sua morte, una conversazione finale tra Gwen e lo spirito di sua madre conferma silenziosamente l’esistenza del paradiso.

Black Phone 2 non è necessariamente un film intrinsecamente cristiano, tuttavia. Una piccola spina nel fianco di Gwen per gran parte del film è Barbara, una donna fondamentalista che lavora al campo. Le due si scontrano al loro primo incontro, l’atteggiamento moralista di Barbara in conflitto con il linguaggio volgare di Gwen.

Barbara inizialmente rifiuta persino di aiutare a localizzare i corpi dei bambini o di proteggere Gwen, cedendo solo insieme al marito quando il bracciante Mustang li rimprovera di essere dei cristiani mediocri. Questo evidenzia l’attenzione del film sull’importanza della fede genuina e della buona volontà, in contrapposizione a un uso superficiale della Bibbia come arma.

In definitiva, Black Phone 2 usa la fede come scudo. È la fede dei fantasmi in Gwen che porta alla loro salvezza, e la fede di Finny in sua sorella che lo spinge ad aiutarla. Black Phone 2 usa questi elementi per sottolineare il potere della fede e l’importanza di applicarla agli amici, alla famiglia e agli estranei.