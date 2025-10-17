Dwayne Johnson e Benny Safdie di nuovo insieme per Lizard Music

A seguito di una situazione competitiva, United Artists di Amazon MGM Studios e Scott Stuber hanno acquisito Lizard Music, un pacchetto con Dwayne Johnson come protagonista e Benny Safdie come regista. Safdie scriverà anche la sceneggiatura, basata sul romanzo di Daniel Pinkwater. Deadline ha dato per primo la notizia che il pacchetto sarebbe stato messo sul mercato dopo che il film di Safdie e Johnson, The Smashing Machine, prodotto da A24, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il film ha fatto vincere a Safdie il premio come miglior regista a Venezia e ha fatto guadagnare a Johnson le migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione del lottatore UFC Mark Kerr.

Il nuovo film dei due racconterà la storia di un ragazzo lasciato a se stesso che si imbatte in una trasmissione segreta notturna di lucertole che suonano musica ultraterrena, e una porta nascosta verso lo straordinario si spalanca. La sua ricerca di risposte lo porta dall’eccentrico e stravagante settantenne Chicken Man e dalla sua amata compagna, una gallina di 111 anni di nome Claudia, due anime gemelle che si sono trovate al momento giusto. Uniti da questa visione condivisa, partono per un’avventura che inizia come una caccia a una società segreta, ma che sboccia in qualcosa di molto più grande: un viaggio attraverso mondi invisibili, armonie inaspettate e il legame indissolubile tra anime perdute che scoprono la magia non solo in ciò che trovano, ma anche l’una nell’altra.

“Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con il talentuoso Dwayne Johnson e di lavorare per la prima volta con il fantastico creatore, sceneggiatore e regista Benny Safdie su Lizard Music”, ha dichiarato Courtenay Valenti, responsabile del reparto Film, Streaming e Cinema di Amazon MGM Studios. “Tutti noi di Amazon MGM e UA siamo profondamente ispirati dalla loro precedente collaborazione nel film acclamato dalla critica The Smashing Machine. Siamo entusiasti di collaborare con loro a questa storia fantasiosa, divertente e cinematografica; Lizard Music è un racconto che sembra allo stesso tempo senza tempo e unico. Siamo molto fortunati che abbiano riposto in noi la loro fiducia come partner di studio”.

I produttori di Lizard Music includono Stuber e Nick Nesbitt di UA, Safdie di Out for the Count Productions, Dwayne Johnson di Seven Bucks Productions e David Koplan di Magnetic Fields Entertainment. “Ho avuto la fortuna di lavorare con Dwayne e Benny su diversi progetti e ho potuto constatare di persona il loro incredibile talento e la loro intesa come artisti”, ha dichiarato Stuber. “Il mondo che hanno creato insieme per Lizard Music è diverso da qualsiasi cosa abbiano fatto prima, e non potremmo essere più entusiasti di dare vita a questa storia meravigliosamente fantasiosa”.

Safdie ha dichiarato: “Non potrei essere più entusiasta di intraprendere questo viaggio con Amazon MGM Studios e United Artists. Lizard Music è un libro che ho letto ai miei due figli, e siamo rimasti affascinati dalla sua fantasia e meraviglia. Amo Daniel Pinkwater come persona e come autore; l’idea di realizzare un film in cui tutti possano partecipare alla conversazione è allo stesso tempo emozionante e bellissima. Intraprendere questa avventura con Dwayne e poterlo vedere trasformarsi e diventare l’Uomo Pollo è semplicemente incredibile. Non vedo l’ora!“.