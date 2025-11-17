Dwayne Johnson: 10 cose che non sai sull’attore

Dwayne Johnson è uno di quegli attori che sembra sia sempre pronto per la prossima avventura e che abbia un aspetto da vero macho, ma sotto sotto è un gran tenerone e ha un gran cuore d’oro.

Tra i vari aspetti che contraddistinguono The Rock da altri suoi colleghi, vi è sicuramente il fatto di essere sempre rimasto con i piedi per terra e di essere molto devono ai suoi fan che lo sostengono sempre.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Dwayne “The Rock” Johnson.

Dwayne Johnson: i suoi film

1. Dwayne Johnson: i film e la carriera. Parallelamente alla sua carriera nella WWE, Dwayne Johnson è riuscito a dare vita ad un carriera nel mondo della recitazione non di poco conto. Esordisce nel mondo del cinema nel 2001 con La mummia – Il ritorno e Longshot. La sua carriera cinematografica continua poi con Il Re Scorpione (2002), Il tesoro dell’Amazzonia (2003), Be Cool (2005), Cambio di gioco (2007), Agente Smart – Casino totale (2008) e L’Acchiappadenti (2010). Nel secondo decennio del Duemila lavora in Fast & Furious 5 (2011), Viaggio nell’isola misteriosa (2012), Snitch – L’infiltrato (2013), G.I. Joe – La vendetta (2013), Pain & Gain – Muscoli e denaro (2013), Fast & Furious 6 (2013), Hercules: il guerriero (2014), San Andreas (2015) e Baywatch (2017). Tra i suoi ultimi film vi sono Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017), Rampage – Furia animale (2018), Skyscraper (2018), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), Jumanji: The Next Level (2019), Jungle Cruise (2021), Red Notice (2021) e Black Adam (2022).

Continuando a sorprendere il pubblico con progetti cinematografici di grande impatto, Johnson è stato il protagonista Red One (2023), Inarrestabile (2024), ma soprattutto di The Smashing Machine, il film del 2025 di Bennie Safdie che lo ha consacrato come attore drammatico. Nel 2026 è per la prima volta Maui in carne e ossa nel live action di Oceania della Disnesy.

2. Dwayne Johnson è anche doppiatore e produttore. Nel corso della sua carriera, Dwayne Johnson ha ricoperto diversi mansione, tra cui anche quelle di doppiatore e produttore. Se come doppiatore ha prestato la propria voce per i film d’animazione Planet 51 (2009) e Oceania (2016), come produttore The Rock è stato produttore esecutivo di diversi film come Baywatch, Jumanji – Benvenuti nella giungla, Rampage: Furia animale, Una famiglia al tappeto (2019) e Shazam! (2019), ma anche tutti gli ultimi film a cui ha partecipato, compreso The Smashing Machine; oltre che di serie comme Clash of the Corps (2016), Bro/Science/Life: The Series (2017), Lifeline (2017) e Ballers (2015-2018).

Dwayne Johnson e Lauren Hashian

3. Dwayne Johnson è insieme da quasi dieci anni con Lauren Hashian. Dopo la fine del primo matrimonio nel 2007, Dwayne Johnson ha trovato quello che sembra essere davvero l’amore della sua vita, la cantautrice Lauren Hashian. I due sono uniti da molti anni e dalla loro unione idilliaca, che non sembra subire contraccolpi, sono nate due figlie: Jasmine Lia nel 2016 e Tiana Gia nell’aprile del 2018.

4. Dwayne Johnson è in ottimi rapporti con la ex moglie. Non capita a tutti di rimanere in ottimi rapporti con il proprio ex partner, ma a Dwayne Johnson è successo. L’attore, infatti, dopo 17 anni insieme a Dany Garcia (di cui 7 di fidanzamento e 10 di matrimonio), i due avevano deciso di dirsi addio nel 2007. Ma, nonostante il divorzio e l’avvio di una nuova famiglia, i due non si sono mai persi di vista e non è raro vederli sfilare insieme sul tappeto rosso dispensando sorrisi. D’altra parte, i due hanno avuta anche una figlia, Simone Alexandra.

Dwayne Johnson: l’altezza dell’attore

5. Dwayne Johnson è un gigante. Alcuni attori sembrano molto alti e massicci ma in realtà non lo sono veramente e non è questo il caso di Dwayne Johnson. L’attore americano di origini samoane, infatti, è alto 196 centimetri con più di cento chili di muscoli: un vero e proprio gigante. Impossibile non notarlo nei suoi tanti diversi film, sia per altezza che per il suo tono muscolare: ma a differenza di altri attori muscolosi e prestanti, Johnson ispira subito una gran simpatia, caratteristiche che gli consente di fare anche ruoli particolari e molto ironici.

Dwayne Johnson e le sue figlie

6. Dwayne Johnson si è fatto truccare da sua figlia. Dwayne Johnson è apparentemente un duro, una vera e propria roccia come il suo soprannome The Rock, ma in fondo è un gran tenerone ed è totalmente innamorato delle sue figlie. Di recente, l’attore ed ex wrestler ha postato una foto sul suo profilo Instagram mentre si fa truccare da sua figlia Jasmine Lia che voleva tanto dipingere la faccia del suo papà.

7. La figlia di Dwayne Johnson, Simone, ama il wrestling. Anche se ormai la figlia diciassettenne di The Rock, Simone, sta terminando l’ultimo anno delle superiori, ha firmato un contratto da modella per la IMG ed è stata anche ambasciatrice ai Golden Globes, ha già deciso di seguire le orme paterne. La giovane Johnson, infatti, pare che voglia diventare una wrestler, così come lo sono stati suo padre, suo nonno e anche il suo bisnonno. Nel 2020, infatti, ha firmato un contratto con la WWE, la stessa federazione dove Dwayne ha combattuto per anni.

Dwayne Johnson è dimagrito

8. Dwayne Johnson ha modellato il suo corpo per The Smashing Machine. Dwayne Johnson è dimagrito circa 27 kg per prepararsi a due ruoli specifici: l’ex lottatore Mark Kerr nel film The Smashing Machine di Bennie Sfadie e il “Chicken Man” nel prossimo film “Lizard Music”.

Il patrimonio di Dwayne Johnson

9. Dwayne Johnson è anche un imprenditore intelligente. Grazie ai suoi film di blockbuster, ai contratti con la WWE e alle sue attività imprenditoriali, tra cui la linea di abbigliamento Project Rock e investimenti nel settore del fitness e delle bevande proteiche, il suo patrimonio netto è stimato intorno ai 400 milioni di dollari nel 2025. Johnson è considerato uno degli attori più pagati di Hollywood, capace di combinare talento, marketing e passione imprenditoriale.

Dwayne Johnson è su Instagram

10. Dwayne Johnson ha un profilo Instagram seguitissimo. Che Dwayne Johnson sia un gran utilizzatore di Instagram è un fatto ormai appurato. Ma quello che non si sa è da quante persone sia seguito: ebbene, l’attore americano ha qualcosa come 133 milioni di follower, una cifra letteralmente da capogiro. Molto attivo sul sociale, con post che si dividono tra momenti cinematografici e sessioni di allenamento, sono molti i post dedicati alla sua famiglia e alle sue tre figlie.

Fonti: IMDb, biography