Gli Aristogatti: la Disney rinuncia al remake in live-action

Ahmir Thompson, noto come Questlove, ha condiviso un aggiornamento sull’adattamento ibrido live-action de Gli Aristogatti che avrebbe dovuto dirigere alla Disney, e non si tratta di buone notizie. Il musicista ha recentemente rivelato in un podcast che il remake del classico Disney è stato cancellato e non sarebbe più stato realizzato, ma sperava che potesse esserlo in futuro.

“Una volta che la Disney ha avuto il suo terzo presidente, di solito quando entra in carica una nuova amministrazione, indipendentemente da tutto, ci sarà un rimpasto”, ha detto recentemente su Score: The Podcast. Questlove ha osservato che era “la terza volta che entrava in carica una nuova amministrazione” e ha spiegato la sua visione per l’adattamento de Gli Aristogatti. Ha detto di aver presentato “alcuni esempi musicali” e alcuni dei colleghi che avrebbero lavorato con lui.

“Poi c’è stato un altro rimpasto dell’amministrazione”, ha aggiunto. “E allora ho pensato: ‘Ok, va bene’”. Questlove ha detto che “alla terza volta, mi sono detto: ‘Forse questo progetto non fa per me’”. Dato che Gli Aristogatti non stava andando avanti, Questlove ha deciso di esplorare altre opzioni e di stare alla larga dal remake Disney. “Mi sarebbe piaciuto molto lavorare a quel progetto, ma ce ne sono altri 20 a cui posso dedicarmi”, ha detto. “Quello che non faccio è annunciare nulla finché non è pronto, ma ci sono letteralmente altri quattro film. Lavorerò fino al 2029-2030. Quindi, semplicemente non era destino. Forse succederà in futuro”.

Deadline ha riportato nel 2023 che Questlove avrebbe debuttato come regista di lungometraggi con un remake live-action/ibrido di The Aristocats, dove avrebbe anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo e supervisionato la colonna sonora del film. Alla sceneggiatura erano legati Will Gluck e Keith Bunin. Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman avrebbero prodotto per conto della Two One Five Entertainment, mentre Gluck e la sua società di produzione, Olive Bridge, avrebbero prodotto insieme alla Two One Five di Thompson.

La storia di Gli Aristogatti

Gli Aristogatti è un film d’animazione Disney del 1970 che racconta la storia di una famiglia di gatti parigini che scoprono di essere destinati a ereditare una fortuna dal loro padrone. Quando il maggiordomo della loro padrona li rapisce e li abbandona in campagna per poter puntare ad avere lui l’eredità, Duchessa e i suoi tre cuccioli devono allearsi con un gatto dal linguaggio mellifluo di nome Romeo per cercare di tornare a casa prima che sia troppo tardi.