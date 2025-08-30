Mortal Kombat 2: rinviata l’uscita nelle sale a maggio 2026

Mortal Kombat 2 della Warner Bros. e New Line uscirà ora all’inizio della prossima estate, il 15 maggio 2026, invece che il 24 ottobre di quest’anno. La notizia genera un certo stupore, spingendo a chiedersi come mai un sequel tanto atteso venga spostato al prossimo anno dopo aver registrato un numero record di visualizzazioni per il trailer vietato ai minori (107 milioni di visualizzazioni globali). Il motivo sembra essere proprio questo: il sequel diretto da Simon McQuoid è destinato a ottenere risultati molto migliori a metà maggio piuttosto che rimanere nell’affollato periodo di fine ottobre.

Un periodo dove sono già presenti il film della 20th Century Studios Springsteen: Liberami dal Nulla con Jeremy Allen White, e il prossimo film di Colleen Hoover, Regretting You della Paramount. Inoltre, il fine settimana successivo è quello di Halloween, che storicamente non è un periodo particolarmente vivace per il botteghino.

La metà di maggio si è invece rivelata un periodo molto redditizio per Warner Bros/New Line la scorsa estate, con Final Destination: Bloodlines che ha debuttato con un incasso record per la serie di 51,6 milioni di dollari (il film è stato anche il migliore della serie con un incasso record di 138,1 milioni di dollari negli Stati Uniti e 301 milioni di dollari in tutto il mondo).

È stato inoltre riportato che le proiezioni di ricerca hanno dato ottimi risultati per il sequel, il che avrebbe spinto gli studios di produzione a voler investire maggiormente nel titolo. Anche a costo di doverlo rimandare di diversi mesi, l’obiettivo è dunque quello di fornire a Mortal Kombat 2 una finestra di uscita più favorevole. Uscendo il 15 maggio, sarà al momento in competizione solo con Is God Is della Amazon MGM Studios e con un film senza titolo della Neon. Va però sottolineato che, una settimana dopo (il 22 maggi) uscirà un altro titolo forte quale The Mandalorian & Grogu.

Il cast di Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 è diretto da Simon McQuoid da una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Il sequel vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang nei panni di Kung Lao.

Il sequel d’azione introdurrà anche una serie di nuovi personaggi oltre al Johnny Cage di Karl Urban, ovvero Adeline Rudolph (Resident Evil) nei panni di Kitana, Tati Gabrielle (You) nei panni di Jade, Martyn Ford (F9) nei panni dell’imperatore Shao Kahn, Damon Herriman di Mindhunter nei panni del demone di Netherrealm Quan Chi, Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni del Re Edeniano Jerrod e Ana Thu Nguyen (Get Free) nei panni della Regina Sindel. Ulteriori dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti. Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, Todd Garner e E. Bennet Walsh.

Il film sarà al cinema dal 15 maggio 2026.