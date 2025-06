Gli Incredibili 3: trovato il nuovo regista del film!

La Pixar ha dato una scossa importante a Gli Incredibili 3 con l’annuncio che Brad Bird non dirigerà il terzo film. Il veterano della Pixar ha fatto scalpore con Gli Incredibili nel 2004 ed è tornato a dirigere il sequel nel 2018, portando alla conferma che stava sviluppando un terzo capitolo per chiudere la trilogia. Disney e Pixar hanno poi annunciato il film al D23 nel 2024. L’annuncio includeva il riconoscimento del coinvolgimento di Bird, che non era specificato in dettaglio, ma che aveva portato a credere che sarebbe tornato a dirigere la famiglia Parr.

Ora è stato però rivelato che Bird non dirigerà Gli Incredibili 3, con la Pixar che ha scelto Peter Sohn di Elemental per dirigere il terzo capitolo, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Bird rimarrà coinvolto nel nuovo film, poiché sta attualmente scrivendo la sceneggiatura e ne sarà il produttore. Sebbene non sia stata fornita alcuna motivazione ufficiale per il cambio di regista, THR osserva che Bird è impegnato nella pre-produzione di un nuovo film d’animazione, Ray Gunn, che potrebbe aver causato un conflitto di date. Sohn, dal canto suo, non è nuovo alla serie degli Incredibili, avendo lavorato come animatore nei due film precedenti.

Cosa significa per Gli Incredibili 3 il fatto che Brad Bird non ne sarà il regista

L’annuncio del cambio di regista per Gli Incredibili 3 è un segnale significativo dello stato di avanzamento dello sviluppo del film da parte della Pixar. Il rapporto sottolinea che Bird sta ancora scrivendo la sceneggiatura, quindi al momento non esiste una versione definitiva. Tuttavia, la visione del film è già sufficientemente chiara da consentire l’ingresso di Sohn nel team e garantire la continuazione dello sviluppo, anche se Bird dovesse dedicare la sua attenzione ad altri progetti. La scelta di Sohn indica che il cambio di regista è stato probabilmente una decisione amichevole tra Pixar e Bird, non presa esclusivamente dallo studio.

Si tratta comunque di uno sviluppo significativo per quanto riguarda il calendario di Gli Incredibili 3. La Pixar avrebbe potuto scegliere di aspettare Bird se lui fosse stato convinto di voler dirigere il terzo capitolo. Invece, sembra che questa decisione sia stata presa per far andare avanti il film. Al momento non c’è una data di uscita ufficiale. La sostituzione di Bird con Sohn potrebbe indicare che la Disney vuole che il film esca il prima possibile, ad esempio nel 2027 o nel 2028.