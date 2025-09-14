Hamnet di Chloé Zhao vince il premio del pubblico al Toronto Film Festival

Hamnet – Nel Nome del Figlio di Chloé Zhao si è aggiudicato l’ambito premio del pubblico del Toronto International Film Festival, rafforzando le sue possibilità di candidarsi agli Oscar. Inoltre, Zhao è la prima regista a vincere il premio due volte, dopo la vittoria del 2020 per Nomadland.

Da quando l’Academy ha ampliato il campo del miglior film nel 2009, i vincitori del TIFF Audience Award sono diventati affidabili indicatori degli Oscar. Film come Green Book (2018) e Nomadland (2020) hanno continuato a vincere il primo premio, mentre altri come The Fabelmans (2022) hanno avuto un ruolo importante nella stagione dei premi. Solo un vincitore, Where Do We Go Now? (2011), non è riuscito a ottenere una nomination come miglior film.

Tutti gli altri vincitori hanno vinto almeno un Oscar. Il vincitore dello scorso anno, The Life of Chuck, la cui uscita è stata posticipata al 2025 da Neon, quest’anno dovrà lottare duramente per mantenere la serie di successi, visto che è arrivato nelle sale USA a giugno.

La categoria “Scelta del pubblico” è stata creata nel 1978. Sette film hanno vinto il premio come miglior film agli Oscar, cinque dei quali negli ultimi due decenni.

Frankenstein di Guillermo del Toro si è classificato secondo nella categoria canadese, seguito da Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson al terzo posto. Il vincitore dell’International People’s Choice è stato il thriller satirico sudcoreano “No Other Choice” di Park Chan-wook, davanti al secondo classificato “Sentimental Value” del regista norvegese Joachim Trier.

La 50a edizione del Toronto Film Festival è stata una delle più brillanti degli ultimi anni. E anche se non ha registrato gli strepitosi incassi per cui il TIFF era famoso, diversi film sono comunque riusciti a ottenere una distribuzione, tra cui “The Christophers” di Steven Soderbergh, “The Testament of Ann Lee” di Mona Fastvold e “Tuner” di Daniel Roher, che ha ricevuto elogi dalla critica.

Tutti i vincitori del Toronto Film Festival

TIFF People’s Choice Award: “Hamnet”

TIFF People’s Choice International Award: “No Other Choice”

TIFF People’s Choice Midnight Madness Award: “Nirvanna the Band the Show the Movie”

TIFF People’s Choice Documentary Award: “The Road Between Us: The Ultimate Rescue”