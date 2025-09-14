Liam Hemsworth è Geralt di Rivia nel primo teaser ufficiale di The Witcher Stagione 4

Netflix ha pubblicato il primo sguardo a The Witcher Stagione 4, la serie fantasy drammatica adattata dal franchise di videogiochi di CD Projekt Red e dagli omonimi romanzi di Andrzej Sapkowski. La stagione di otto episodi arriverà su Netflix il 30 ottobre.

Sebbene il protagonista dai capelli bianchi Geralt sia stato interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni della serie Netflix, Cavill ha annunciato su Instagram nell’ottobre 2022 che avrebbe lasciato la serie e che Liam Hemsworth avrebbe assunto il ruolo del witcher titolare. La terza stagione, pubblicata in due parti a giugno e luglio 2023, è stata l’ultima apparizione di Cavill nei panni del personaggio.

Cosa c’è da sapere su The Witcher Stagione 4

L’attore si unisce a Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn in quella che sarà la penultima stagione dello show (recentemente abbiamo saputo che la serie si concluderà con la quinta stagione).

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che si trovano a dover attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni, separati l’uno dall’altro. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

“Come fan del Witcher, sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia”, ha dichiarato Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono onorato che mi passi le redini e mi permetta di imbracciare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura“.

“Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. Avrò anche degli stivali grandi da riempire, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher“. Non abbiamo una data di debutto confermata, ma la serie The Witcher tornerà su Netflix il 30 ottobre 2025.