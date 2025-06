Lilo & Stitch 2 live action in sviluppo

È appena arrivato stato comunicato via social media. La Disney ha annunciato che Lilo & Stitch 2 si farà. Il progetto è in fase di sviluppo, ma non si sa ancora se torneranno i membri del cast Chris Sanders alias Stitch, Maia Kealoha alias Lilo o il regista Dean Fleischer Camp.

La versione live action del classico d’animazione del 2002 ha superato i 923 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo film MPA con il maggior incasso dell’anno fino ad oggi dopo Un film Minecraft della Warner Bros./Legendary che conta oltre 954 milioni di dollari. L’originale Lilo & Stitch ha incassato 274,7 milioni di dollari al botteghino globale.

Sanders, che ha co-diretto il film originale e interpretato Stitch, ha ripreso il suo ruolo di doppiatore nell’aggiornamento del 2025. I fan hanno apprezzato il fatto che la Disney abbia nuovamente ingaggiato Sanders, e sarebbe un crimine per il franchise se non tornasse.