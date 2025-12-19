Rapunzel: rivelata la rosa dei candidati per i ruoli di Rapunzel e Flynn Ryder nel film live-action della Disney

La Walt Disney Pictures sta portando avanti il suo progetto di trasposizione live-action di Rapunzel, e ha ristretto la lista degli attori che daranno vita agli amati personaggi del film.

Lo studio è stato più riservato del solito riguardo al processo di casting per Rapunzel. Molti fan non sapevano nemmeno se il film fosse effettivamente in fase di sviluppo o se le notizie sugli aggiornamenti fossero solo voci. Tuttavia, The Hollywood Reporter ha confermato ufficialmente che la Disney ha tenuto audizioni e test di chimica a Londra la scorsa settimana per i ruoli di Rapunzel e Flynn Rider.

Secondo diverse fonti di The Hollywood Reporter, diverse attrici erano in lizza per il ruolo di Rapunzel. Tra queste c’è Freya Skye, che ha recitato in Disney’s Zombies 4: Dawn of the Vampires. Sono state prese in considerazione anche Sarah Catherine Hook, apparsa in White Lotus, Teagan Croft, nota soprattutto per il ruolo di Raven in Titans della DC, e Olivia-Mai Barrett, protagonista di Invasion di Apple TV+.

Si vociferava che l’attrice di The Summer I Turned Pretty Lola Tung avrebbe dovuto sostenere un provino. Purtroppo ha dovuto rinunciare a causa di impegni concomitanti. Tuttavia, si tratta solo di voci e non è stato confermato da nessuno dei soggetti coinvolti al momento della pubblicazione di questo articolo.

Per il ruolo di Flynn, si dice che diversi giovani attori famosi abbiano fatto un provino per il live-action Tangled. Milo Manheim, che ha recitato anche nella serie Disney’s Zombies, e Charlie Gillespie, che ha recitato in Splitsville e nella serie musicale di Netflix Julie, sono in lizza per il ruolo. Entrambi gli attori hanno dimostrato grandi capacità canore e recitative nei loro progetti passati. Anche l’attore Gilli Jones avrebbe fatto un provino per la parte.

Alcune fonti hanno anche affermato che i fan potrebbero non dover aspettare troppo a lungo per ulteriori aggiornamenti. Le decisioni finali sul casting potrebbero arrivare prima di quanto il pubblico si aspetti.

Nel film d’animazione Rapunzel, i personaggi sono stati doppiati da Mandy Moore e Zachary Levi. Il film originale ha avuto un tale successo che ora è considerato uno dei classici moderni della Disney e un titolo di spicco nella vasta collezione di film e serie TV del gigante dell’industria.

Al momento della pubblicazione di questo articolo non è stata ancora comunicata la data ufficiale di uscita del live-action Rapunzel. L’originale è disponibile in streaming su Disney+.