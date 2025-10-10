Rapunzel: Scarlett Johansson in trattative per un ruolo chiave nel live action

Rapunzel avrebbe dovuto essere uno dei prossimi remake live-action della Disney, parte del passaggio alla rivisitazione delle proprietà davvero moderne della Disney, con nessun film degli anni 2010 che aveva ancora ricevuto questo trattamento. Tuttavia, il progetto è stato accantonato a tempo indeterminato nell’aprile 2025, nonostante le voci su diverse star prese in considerazione per i ruoli principali di Rapunzel e Flynn Rider.

Ora, Deadline riporta che il live-action della Disney è di nuovo in fase di sviluppo, con la star di Hollywood che ha incassato di più in trattative per interpretare il cattivo: si tratterebbe di Scarlett Johansson, che sta valutando il ruolo di Madre Gothel. Secondo quanto riferito, Michael Gracey di The Greatest Showman è ancora alla regia, sulla base della sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson.

Di cosa parla Rapunzel?

Rapunzel è stato distribuito dalla Disney nel 2010 ed è una nuova versione della classica fiaba di Raperonzolo. Il film d’animazione segue le vicende di una giovane principessa, ignara del suo status reale, che fugge dalla torre dove è cresciuta con un ladro che la incontra per caso e che vuole realizzare il sogno di una vita. Il film vede protagonisti Mandy Moore, Zachary Levi e Donna Murphy, che offrono fantastiche interpretazioni vocali.

I remake live-action dei classici animati Disney del XXI secolo, tra cui Cenerentola, La bella e la bestia, Aladdin e Lilo & Stitch, hanno incassato miliardi in tutto il mondo. Tuttavia, dopo il drammatico flop di Biancaneve del 2025, la Disney ha sospeso lo sviluppo di Rapunzel. Ora le cose sarebbero ripartite grazie al successo di Lilo & Stitch, il che suggerisce che i remake di film più moderni potrebbero avere più successo.

Le novità sul cast di Rapunzel

Precedenti notizie hanno rivelato che la top model Gigi Hadid avrebbe fatto un provino per il ruolo di Rapunzel, mentre Corey Mylchreest di Bridgerton avrebbe sostenuto quello per il ruolo di Flynn nel live-action, ma non è noto se saranno loro a ricoprire i due ruoli. Madre Gothel, nel frattempo, sarebbe una nuova sfida per la Johansson. Gothel è astutamente manipolatrice ed è stata precedentemente interpretata dall’incredibile voce canora di Murphy.

Tuttavia, la Johansson è anche due volte candidata all’Oscar, una star del botteghino e ha esperienza nel campo musicale. In precedenza ha recitato in un altro remake live-action della Disney, doppiando Kaa nel film Il libro della giungla del 2016. Secondo quanto riferito, la Johansson sta anche lavorando a un nuovo film della Disney intitolato Tower of Terror, confermando che il team era ancora al lavoro nel luglio 2025.

La Disney, nel frattempo, ha in programma il remake live-action di Oceania per il prossimo anno. Rapunzel, ora nuovamente in fase di sviluppo, segnala dunque l’intenzione della Disney di portare avanti questa nicchia della tendenza dei remake live-action, concentrandosi sulle principesse Disney degli anni 2010. Lilo & Stitch è stato un buon segno per questi progetti, ma è ancora un territorio nuovo e impegnativo per la Disney.