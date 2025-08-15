Ron Howard ha rivelato il consiglio che George Lucas gli ha dato per il film su Han Solo

Ron Howard rivela i consigli che George Lucas gli diede quando lo assunse per sostituire Lord e Miller alla regia di Solo: A Star Wars Story. La Disney licenziò i registi originali del film di Solo quando il film era già in gran parte ultimato, affidando al candidato all’Oscar Howard l’incarico di eseguire ampie riprese aggiuntive per adattare il tono del film.

Ron Howard fece il suo lavoro come richiesto dalla Disney, realizzando un film indipendente su Han Solo che incassò 393 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget enorme di 250 milioni di dollari, una performance profondamente deludente dal punto di vista dello studio.

Sette anni dopo aver firmato il primo film di Star Wars a non avere successo al botteghino, Howard ha ripensato all’esperienza, affrontando i problemi che lo studio ha avuto con la regia di Lord e Miller e rivelando il consiglio ricevuto dal creatore del franchise, Lucas (tramite Vulture):

Ho guardato alcuni filmati montati e ho capito cosa li infastidiva. C’era uno studio a cui piaceva la sceneggiatura così com’era e voleva un film di Star Wars, ma c’era una disconnessione iniziale a livello di tono, e non erano convinti che quello che Phil e Chris stavano facendo funzionasse in modo efficace. Non potevo giudicare perché non avevo visto abbastanza materiale per saperlo. Ma loro ne erano sicuri.

Una volta ho detto: “Ok, penso di poter fare questa sceneggiatura, e credo di aver capito cosa volete da questa sceneggiatura”, e loro hanno risposto: “Vorremmo rigirarne parecchie”. Ho guardato l’intero film e poi ho sottolineato alcuni aspetti che ho trovato fantastici. E Phil e Chris sono stati incredibilmente gentili durante tutto il processo. Stavano solo vedendo due film diversi. Così sono entrato, mi sono divertito un mondo, ma non c’è niente di personale in quel film. È comunque un peccato. Non vedo l’ora di vedere il prossimo film di Phil e Chris.

Ron Howard ha rivelato il consiglio che George Lucas gli ha dato per Solo:

Gli ho parlato una volta all’inizio, quando stavo ancora pensando di farlo. Non era attivo sui film, ma mi ha detto: “Non dimenticare: è per ragazzi di 12 anni”.

La Disney è stata costretta a cambiare completamente la sua strategia per Star Wars dopo il flop del film, mettendo un freno ai film indipendenti sulle origini e annunciando una politica contro il recasting di personaggi iconici del franchise.

Lo stesso Howard ha sempre detto di essersi divertito a realizzare Solo e di essere soddisfatto del prodotto finito, ma pensa che forse l’approccio basato sulla storia delle origini fosse sbagliato, come ha dichiarato a NME nel 2022:

Forse è l’idea che sia troppo nostalgico. Che tornare indietro e rivisitare la storia delle origini di un personaggio amato potrebbe non essere ciò che i fan cercavano. Ho adorato il modo in cui è stato accolto dal pubblico, cosa di cui sono stato testimone.